Director de Steward Health Care estaba en los Juegos Olímpicos de París mientras anunciaban cierres de hospitales por bancarrota

El director ejecutivo de Steward Health Care, Ralph de la Torre, estaba de vacaciones hace dos semanas cuando su compañía reveló que planeaba cerrar dos hospitales en Massachusetts, pero no tuvo nada que ver con la decisión ni con el momento del anuncio, dijo el jueves un portavoz del ejecutivo en conflicto.

Steward anunció el 26 de julio que no recibió ninguna oferta que pudiera ser aprobada en el tribunal de quiebras para el Hospital Carney en Dorchester o el Centro Médico Nashoba Valley en Ayer, y que los hospitales cerrarían a fines de agosto, antes de lo que generalmente permiten las reglas estatales. El columnista del Boston Globe, Brian McGrory, informó el miércoles por la noche que De la Torre estaba en Francia, y específicamente en los eventos de doma olímpica que se llevaban a cabo en el opulento Palacio de Versalles, mientras Steward presentaba los documentos judiciales para hacer oficial el cierre de los hospitales.

Un portavoz de De la Torre le dijo al Servicio de Noticias el jueves que, si bien el director ejecutivo estaba de vacaciones con su familia en ese momento, tampoco participó en las decisiones de cierre y el anuncio. Aunque es el director ejecutivo de Steward, de la Torre no forma parte del "comité de transformación" de la empresa, que tiene, según los documentos judiciales, "la autoridad única y exclusiva" para tomar decisiones sobre ventas o cierres de hospitales a través del proceso del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.

"Según los términos de la quiebra, el Dr. de la Torre no tiene autoridad para tomar decisiones sobre ventas o cierres en el proceso de quiebra, incluido el anuncio de que las ofertas para Carney y Nashoba no eran aceptables y que los hospitales podrían verse obligados a cerrar. De hecho, este anuncio se realizó durante el proceso del tribunal de quiebras, como resultado, al menos en parte, de la negativa de la Mancomunidad de Massachusetts a ofrecer su apoyo a los deudores con respecto a las ofertas que de hecho se recibieron. Estos hechos están claros en la transcripción del tribunal", dijo el portavoz de de la Torre en respuesta a una pregunta sobre el viaje del director ejecutivo a los Juegos Olímpicos. "Debido a su falta de autoridad en torno a esa decisión, y al hecho de que no estaba al tanto de la fecha específica en que se iba a decidir o anunciar, lamentablemente estaba en unas vacaciones familiares que fueron planeadas y pagadas el año pasado".

El lunes en la mañana los empleados del hospital Carney, en Dorchester, protestaron por el cierre anticipado, quienes además criticaron al propietario Steward Health Care, por no pensar en ellos.

El portavoz agregó: "A pesar de lo que sigue diciendo la prensa, el Dr. De la Torre se ha centrado en gestionar la situación y, en la medida en que los procedimientos de quiebra se lo permitan, en mantener abiertos los hospitales y a los pacientes completamente atendidos".

La declaración del portavoz personal de De la Torre proporciona aún más confirmación de que hubo ofertas, aunque no viables, para Carney y Nashoba Valley y sugiere que el gobierno del estado de Massachusetts podría haber hecho algo para que fueran viables. La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kate Walsh, dijo el día en que Steward anunció que las instalaciones cerrarían que las ofertas para Nashoba y Carney no se "consideraron aceptables para Steward ni para sus acreedores".

El senador Jamie Eldridge de Marlborough, cuyos electores utilizan el Centro Médico Nashoba Valley, dijo al Servicio de Noticias el jueves que "fuentes creíbles" en los círculos sindicales, municipales y de atención médica le han dicho que "hay postores legítimos para Nashoba Valley, pero el mensaje que siguen recibiendo es que la administración no está realmente interesada en que estos hospitales permanezcan abiertos, lo que creo que es un escándalo total".

Eldridge dijo que estaba "rogando" a la gobernadora Maura Healey que envíe el mensaje público de que el estado está interesado en los postores para Nashoba Valley y en "financiación puente para mantener abiertos estos hospitales mientras podrían tener lugar las posibles negociaciones".

El volumen de pacientes ha estado disminuyendo en el Centro Médico Carney y Nashoba Valley desde que Steward se declaró en quiebra a principios de mayo, ya que la gente ha buscado atención en hospitales que no son de Steward. En junio, se ocuparon un promedio de 13 de las 83 camas médicas de Carney y Nashoba tenía un promedio de 11 de las 46 camas ocupadas, dijeron funcionarios de la administración de Healey.

La senadora se comunicó con el Servicio de Noticias después de leer un artículo de SHNS en el que Healey enfatizaba su enfoque en "salvar cinco hospitales comunitarios" y asegurar que el estado proporcione recursos a los pacientes y trabajadores desplazados si Carney y Nashoba Valley cierran.

Steward está planeando despedir a 753 trabajadores en Carney y 490 en Nashoba el 31 de agosto, según los documentos estatales que la compañía presentó la semana pasada de conformidad con la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores federal.

Se espera que un juez de la corte de bancarrotas celebre una audiencia el martes relacionada con las ventas pendientes del Centro Médico Good Samaritan en Brockton, el Hospital Morton en Taunton, el Hospital St. Anne's en Fall River, el Hospital St. Elizabeth's en Brighton y el Hospital Holy Family con campus en Methuen y Haverhill.

Un abogado de Steward dijo en la corte esta semana que "se ha logrado un progreso significativo en términos tanto de los términos comerciales como de los acuerdos de compra con respecto a la venta de la propiedad inmobiliaria y las operaciones del hospital a los postores del proyecto, cada uno de los cuales son operadores locales de alta calidad”.

Michael P. Norton contribuyó a este reporte.