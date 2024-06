Chelsea y otras ciudades de Massachusetts celebran el inicio del Mes del Orgullo

El sábado marcó el inicio oficial del Mes del Orgullo y las celebraciones comenzaron en todo Massachusetts en un hermoso día lleno de sol.

En el evento anual de izamiento de bandera en Chelsea, los organizadores estaban entusiasmados con el pronóstico y dijeron que el clima no podría ser mucho mejor. Dicen que el año pasado estaba a 42 grados y llovía.

El evento, en su noveno año, fue orquestado por el ex concejal de la ciudad Matt Frank.

Frank dice que cuando estaba en el concejo municipal, sintió que era muy importante realizar un evento que reconociera y mostrara apoyo a las personas que viven en Chelsea y sus alrededores. Dijo que en ese momento parecía que sólo Boston y Cambridge estaban celebrando eventos.

Desde ropa, accesorios, comida y, lo más importante, la bandera con temas de arcoíris, Frank dice que quiere que las personas puedan ser ellas mismas.

No lo reveló hasta los 30 años porque no sentía que hubiera una presencia real en su comunidad que diera la bienvenida a la comunidad LGBTQ+. Dice que hoy nadie debería tener que vivir con miedo y no poder expresarse libremente.

"Al final del día, salvará vidas. Muchas personas LGBTQ+ las hemos perdido. Muchos de ellos tienen amigos que decidieron acabar con sus vidas o mudarse o hacer cosas drásticas y solo queremos que la gente sepa Puedes vivir tu vida aquí."