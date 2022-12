Afectados por explosiones del Valle de Merrimack recibirán cheques de indemnización muy pronto

Los residentes que todavía están esperando sus cheques de recompensa por la multimillionaria demanda colectiva en contra de Columbia Gas, deberían recibirlos muy pronto.

Miles de residentes del Valle de Merrimack en Massachusetts han tenido que sentarse a esperar por largo tiempo sus cheques de recompensa por los daños causados durante las explosiones de gas en el 2018.

Varios de los afectados recurrieron a Telemundo Nueva Inglaterra Responde en septiembre del 2021 para que nuestro equipo los ayudara a resolver sus casos.

“Ellos dicen que…que me rechazaron el caso porque yo mande la aplicación tarde y no mande ninguna justificación, pero ya yo le había enviado a ellos una primera aplicación. No sé qué pasó... me la negaron rotundamente” dijo Evarista María en esa oportunidad.

Ahora se anticipa que estas personas reciban cheques de aproximadamente $1,000 entre el 29 de diciembre y principios de enero.

En total unos 2,700 residentes que solicitaron su parte de la recompensa por la demanda colectiva en contra de Columbia Gas, se quedaron por fuera, debido a que sus solicitudes llegaron después de la fecha límite pautada para marzo del 2020, en gran parte debido a la pandemia.

John Roddy, uno de los abogados que lideró la demanda, explicó durante una entrevista con Telemundo Responde en septiembre del 2021, que obtuvo un permiso del juez para extender la fecha límite y distribuir el dinero restante para finales de otoño del 2021. Pero el dinero tardó un año en ser repartido, debido a reclamos de dueños de negocios que quedaron pendientes y tomaron prioridad legal, según representantes legales.

Los cheques llegarán a las direcciones registradas con la administradora de la demanda colectiva.

Columbia Gas acordó pagar un acuerdo de $143 millones derivado de una demanda colectiva, más una multa federal de $53 millones.

Las explosiones en Lawrence, Andover y North Andover en septiembre de 2018 ocasionaron la muerte de un joven, hirieron a casi dos docenas y dañaron más de 100 edificaciones. Los investigadores federales culparon de las explosiones a las líneas de gas sobrepresurizadas.