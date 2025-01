Estado de Rhode Island envía cartas a residentes afectados por ciberataque

El viernes se enviaron cartas a todos los residentes afectados por un importante ciberataque que afectó al sistema en línea del estado de Rhode Island de beneficios de salud y servicios humanos, dijo el gobernador Dan McKee.

Dijo que las cartas se envían para confirmar que los datos personales pertenecientes al destinatario o alguien a su cuidado fueron violados por piratas informáticos, e incluirán instrucciones sobre cómo acceder al monitoreo de crédito gratuito. La fecha límite para registrarse para el monitoreo de crédito gratuito es el 30 de abril.

McKee dijo que las cartas tendrán el sello del estado en la esquina superior izquierda y pueden tardar varios días en llegar a los destinatarios.

El sistema RIBridges se desconectó a principios de este mes después de que el estado fuera informado por su proveedor, Deloitte, que había una gran amenaza de seguridad para el sistema. Cualquiera que haya estado involucrado en Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria conocido como SNAP, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, Rhode Island Works, Servicios y Apoyos a Largo Plazo y seguro médico adquirido a través de HealthSource RI puede verse afectado, dijeron los funcionarios.

El gobernador dijo a fines del mes pasado que los piratas informáticos habían comenzado a publicar datos personales de muchos habitantes de Rhode Island en la dark web, pero hasta ahora no han recibido ningún informe de que alguien haya perdido dinero. Han dicho que se cree que unas 650,000 personas se han visto afectadas por el ciberataque.

Si bien los datos se han visto comprometidos, los funcionarios dijeron que eso no significa que se hayan utilizado aún con fines de robo de identidad. Pero están instando a los residentes que podrían haberse visto afectados a que tomen medidas para proteger su información financiera. Para obtener más información, visite cyberalert.ri.gov.

Cualquier persona que reciba una carta y tenga preguntas sobre la violación de datos o cómo registrarse para el monitoreo de crédito gratuito puede llamar a la línea directa gratuita de violación de datos de RIBridges. El centro de llamadas está abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m. y sábados y domingos de 8:30 a. m. a 7 p. m. al 833-918-6603. Si no tiene un código de activación porque no recibió una carta, la línea directa no podrá inscribirlo en el monitoreo de crédito gratuito ni confirmar si se ha visto afectado.