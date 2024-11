Cientos de miembros de la comunidad sirvieron en el evento de Acción de Gracias de New Britain

El espíritu de dar está muy vivo en New Britain. Organizaciones comunitarias se están uniendo para servir cientos de comidas a la gente de la comunidad en el Día de Acción de Gracias.

“Estoy agradecida por estas personas que me ayudan a no pasar por lo peor”, dice Vivian Lehman, de Berlín.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Hoy está celebrando el Día de Acción de Gracias con cientos de miembros de la comunidad y dice que está agradecida por sus padres y el equipo de South Church.

“Estoy agradecida de tener lo que tengo, no pienso en lo que no tengo, pienso en lo que tengo. Y estoy agradecida de tener a esta gente”, dijo Lehman.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Más de 100 miembros de la comunidad están sirviendo comida, ropa de invierno y buenas vibras en New Britain en la cena anual de Acción de Gracias. Es una colaboración entre la Black Ministerial Alliance, el Departamento de Policía de New Britain, el Departamento de Bomberos de New Britain y la escuela secundaria de New Britain.

“Estamos inundados de gente que ayuda tanto como de gente que recibe servicios”, dijo el pastor Gervais Barger.

Barger dice que entre las comidas entregadas y las comidas en persona, habrán servido más de 1,000 personas en total.

"Escuchar que el pavo es bueno, pero los macarrones con queso son increíbles", dijo Barger.

"Pavo: a todos aquí les encanta el pavo", dijo el voluntario Ayan Henry. "Hay que pensar en los demás, no solo en nosotros", dijo.

Para la tropa 10700 de Girl Scouts, dicen que dar es la mejor sensación de todas.

"Me gusta ayudar a las personas que lo necesitan", dijo Amina, miembro de la tropa.

"Me alegra que todos puedan alimentarse e hidratarse", dijo Leandra, miembro de la tropa.