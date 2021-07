Cierran clínicas de vacunación masiva en Connecticut tras baja en demanda

Algunos de los sitios de vacunación COVID-19 más grandes de Connecticut están cerrando a medida que la demanda se debilita y los funcionarios cambian el énfasis de la campaña a clínicas móviles, oficinas de atención primaria y otras ubicaciones más pequeñas en todo el estado.

Los sitios que proporcionaron sus últimas vacunas esta semana incluyen uno en la pista de aterrizaje de Pratt & Whitney en East Hartford y el Centro de Convenciones de Connecticut en Hartford. Otros sitios de vacunación masiva han cerrado en Fairfield y Bridgeport.

“Sabíamos que llegaría este día, que no necesitaríamos estos grandes sitios para vacunar a la gente”, dijo el Dr. Jim Cardon, director de integración clínica de Hartford HealthCare, que operaba la clínica en el centro de convenciones. "Eso no significa que nuestro trabajo esté hecho".

Dado que más de dos tercios de los residentes de Connecticut han recibido al menos una dosis de la vacuna, la demanda de inyecciones ha disminuido significativamente. El centro de convenciones, por ejemplo, recientemente emitía menos de 100 inyecciones al día, en comparación con 1,200 dosis al día.

Todos los principales proveedores de vacunas de Connecticut planean seguir ofreciéndolas en sitios más pequeños.

Los sitios de vacunación masiva que han cerrado incluyen uno en Floyd Little Athletic Center en New Haven, operado por Yale New Haven Health.

"Lo que hemos visto es una disminución real en la demanda de vacunación", dijo al Hartford Courant el Dr. Tom Balcezak, director médico de Yale New Haven. "Desafortunadamente, simplemente no tenemos la demanda para mantener abiertos nuestros grandes sitios".