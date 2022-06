¿Cómo deberían responder los Celtics a Draymond Green en el Juego 3?

Desde la primera jugada, Draymond Green marcó la pauta para la victoria del Juego 2 de los Golden State Warriors sobre los Boston Celtics con su físico.

Green forzó un salto entre dos en la posesión inicial al luchar por la pelota de baloncesto con Al Horford. Poco después de eso, el alero de los Warriors se enfrentó a Grant Williams y entabló una buena discusión a la antigua.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una trifulca con Jaylen Brown puso la cherry encoma y, a juzgar por las reacciones posteriores al juego de los Celtics, no estaban preparados para el tipo de impacto que las payasadas de Green tendrían en el juego. Eso tendrá que cambiar cuando la serie continúe el miércoles por la noche, y el entrenador en jefe Ime Udoka se lo hizo saber a su equipo.

"Yo digo que seas quien eres", dijo Udoka sobre los C que abordan la charla basura de Green. "Si quieres ignorarlo, ignóralo. Si te comprometes, participa. Haz lo que haces. Sé quien eres".

El ex escolta de los Celtics, Eddie House, se unió a Early Edition para discutir cómo Boston debería manejar a Green en el futuro, y se hizo eco de los sentimientos de Udoka.

"Ese es un consejo perfecto", dijo House. Si ese no es quien eres, no caigas en eso porque ahora estás fuera de tu juego y ahora él está ganando en ambos frentes. Él te tiene fuera de juego, tiene a todos los demás mirando lo que estás haciendo y, de repente, estás jugando en sus manos. Pero si eres así, si eso es lo que le gusta hacer, entonces creo que se compromete y combate el fuego con fuego.

"Draymond lo dijo mejor, tienes que enfrentar fuerza con fuerza. Eso es todo lo que tienen que hacer. Tienen que salir y jugar más duro. Simplemente no igualaron la intensidad o el físico de los Golden State Warriors y muchas de esas pérdidas de balón no fueron forzadas, pero nuevamente, justo al final, hubo un tono establecido por Draymond cuando terminó cuando consiguieron el salto entre dos con Al Horford, y podrías entender que este era el tipo de juego que iba a ser".

Para que los Celtics ganen el Juego 3 en su cancha local, House cree que será imperativo que igualen el físico de Golden State.

"Ahora no puedes sorprenderte de lo físico que será, lo que los árbitros dejarán pasar. Creo que tienes que salir y concentrarte en lo que haces mejor", dijo House. "Si puedes comprometerte y aún estar dentro de ti mismo y hacer tu trabajo, está bien. Pero si te saca de lo que realmente necesitas hacer, recuerda que lo principal es siempre lo principal, y eso es hacer tu trabajo al intentar para ayudar a tu equipo a ganar. Entonces, si comienzas a interactuar con él y te saca de eso, entonces él ganó.

"Pero a los acosadores no les gusta que los acosen, así que si te enfrentas al acosador y le das un puñetazo en la boca, nueve de cada 10 veces ese agresor se está yendo hacia el otro lado. En realidad, 10 de cada 10 veces porque no No quiero pensar que Draymond es ese tipo que puede recibir un puñetazo y volver".

El Juego 3 de las Finales de la NBA está programado para las 9 p.m. El miércoles, hora del Este, en el TD Garden. La serie está actualmente empatada 1-1.