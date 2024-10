Compra boletos para concierto y recibe desagradable sorpresa antes del show

Decenas de personas han reportado el robo digital de boletos para conciertos y eventos deportivos en plataformas como Ticketmaster y Stubhub. Jenniffer Gallegos, una de nuestras televidentes en Norwood Massachusetts, fue víctima de este delito.

Ella compró boletos para el concierto de Metallica, en Foxborough, Massachusetts. Un día al revisar la aplicación de Ticketmaster se llevó una sorpresa "Había un transfer a una persona. Y yo dije ¿Qué significa esto? Yo no he vendido estos boletos. Y llamé a Ticketmaster y me dijeron que si yo no había transferido esos boletos, que yo no conocía la persona y yo no, para nada. Yo no sé quién es esta persona.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Jenniffer dice que Ticketmaster inició una investigación y al culminar le notificaron que la responsabilidad era de Stubhub, el portal donde ella compro los boletos, así que entonces Jenniffer llamó a Stubhub "Y entonces ellos me dijeron que era Ticketmaster el del problema. “Y estuve, llamé que uno, que el otro que al uno que el otro y nadie se hizo responsable". Explica Gallegos.

En su frustración Jenniffer asegura que insistió en solicitarle a ambas compañías que le resolvieran el problema "Yo pasé al menos unas tres semanas tratando de resolver esto y mandando e-mails y poniendo twitters y metiéndome en Facebook, viendo si alguien respondía”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Al sentirse ignorada por ambas compañías, Jenniffer llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nos compartió pruebas de la compra de sus boletos, también todas las interacciones que tuvo con ambas compañías. Nosotros contactamos a Stubhub, explicando su caso, revisaron su historial de compras y concluyeron reembolsándole 636 dólares, suma pagada por los boletos. Mientras, que Ticketmaster le envió una tarjeta de regalo por 250 dólares, para un total de 886 dólares.

"Telemundo, Responde wow!, es para mí, es una ayuda excelente y yo sí me sentía apoyada en ese momento. La frustración que yo tenía como que me dio un alivio.

Jenniffer pudo ir al concierto, pero tuvo que comprar otros boletos, ya que la investigación todavía estaba en curso para la fecha del evento.

al respecto, Stubhub nos envió el siguiente comunicado "Podemos confirmar que los boletos fueron entregados exitosamente por el vendedor a la cuenta de Ticketmaster de la Sra. Gallegos. La transferencia en cuestión se inició después de que los boletos se cargaron con éxito en su cuenta de Ticketmaster, por lo que no tenemos información sobre esta transferencia. Como el cliente tenía dificultades para resolver este problema con Ticketmaster, intervinimos para ayudar y proporcionamos un reembolso completo como una excepción especial, a pesar de que esta situación queda fuera de nuestra política.

Antecedentes adicionales:

• Las entradas fueron entregadas con éxito por el vendedor a la cuenta de Ticketmaster del comprador. El comprador no habría podido ver los boletos en la aplicación de Ticketmaster, o mostrar que fueron transferidos, si no hubieran sido entregados por el vendedor.

• La transferencia solo podría haber ocurrido si alguien accedió a la cuenta de Ticketmaster del comprador para recuperar y transferir los boletos, probablemente debido a que la cuenta se vio comprometida en la violación de datos de Ticketmaster reportada anteriormente.

Por su parte, Dan Wall, Presidente de Ticketmaster dice "Nada de esto se debe a la filtración de datos de Ticketmaster anunciada por compañía en julio.

Los delincuentes están tomando control de las cuentas, usando combinaciones de correos electrónicos y contraseñas comprometidas, que consiguen en web oscura.

Recomendamos a los clientes protegerse, creando una contraseña única y segura para todas sus cuentas.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.