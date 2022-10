Residente pierde equipaje en vuelo de Santo Domingo a Boston

Una televidente perdió su equipaje en un vuelo que regresaba a Boston desde Santo Domingo.

Rosa Flores dice que viaja a República Dominicana todos los años y el 2022 no fue la excepción. Rosa dice que tanto ella como su esposo pasaron un tiempo muy ameno en su país, pero en su vuelo de regreso a Boston con Jet Blue su equipaje desapareció.

Rosa dice que llamo y no le respondieron por su equipaje, “entonces cuando fuimos, que salimos, que preguntamos, nos dijeron ah no que estaba la oficina cerrada, que lo… que llamáramos o… mandáramos un mensaje... estuve más de cuatro semanas llamando sin ninguna respuesta, me dejaron hasta una hora ahí en el teléfono”.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nuestro equipo se comunicó con Jet Blue, quienes respondieron diciendo que no estaban al tanto del equipaje extraviado pero que encontraron la maleta, la enviaron directamente a la casa de Rosa y le otorgaron un reembolso de $35 por el registro del equipaje.

Según los cálculos de Rosa, su equipaje estaba valorado en unos $500 dólares.

Jet Blue emitió el siguiente comunicado: “tan pronto como nos enteramos de la maleta perdida pusimos manos a la obra para localizarla, marcarla como reclamada y devolverla lo antes posible. Sabemos que es frustrante cuando se extravía un equipaje y nos disculpamos por las molestias que esto haya causado”.

Siga estos consejos para evitar la pérdida de su equipaje o agilizar el proceso de búsqueda:

Retire etiquetas viejas (para evitar confusión)

No sobrellene la maleta (para evitar que se abra o se quede estancada en las máquinas)

Aplique una etiqueta con su nombre y número de teléfono

Tome fotos de su maleta antes de registrarla

Inserte un dispositivo de rastreo o gps (como un airtag o tile para poderle ubicarla rápidamente desde su teléfono)

Y por último, procure llevar los artículos más valiosos en su equipaje de mano, así como cambios de ropa con los que pueda resolver por unos días, mientras aparece su equipaje.