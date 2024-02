Comunidad en Mass. busca cobrar a guarderías privadas por usar parques públicos

Los centros preescolares y guarderías privadas de Arlington, Massachusetts, pronto podrían pagar una tarifa para jugar en sus parques públicos.

La propuesta está causando preocupación entre los dueños de negocios.

El director de recreación de Arlington dijo que actualmente están recopilando datos sobre quién usa realmente los parques infantiles públicos y en qué momentos antes de tomar una decisión final.

Pero una propietaria de una guardería dijo que cree que la propuesta es injusta y que, si se aprueba, afectará a su negocio y a sus familias.

“Vamos a tener que aumentar la matrícula. La matrícula ya es bastante alta en la ciudad de Arlington”, dijo Elizabeth Noguera, propietaria de Elizabeth’s Day Care.

El área metropolitana de Boston tiene algunos de los costos de cuidado infantil más altos del país, según datos del Departamento de Trabajo de EE. UU.

La ciudad dice que estas tarifas solo afectarían a las escuelas que usan los parques públicos regularmente para ayudar con el mantenimiento. Ya cobran a organizaciones deportivas juveniles que utilizan espacios públicos.

En un comunicado, el Director de Recreación Joseph Connelly dijo en parte:

"El proceso de pensamiento es que se trata de organizaciones privadas que utilizan instalaciones públicas como parte de su plan de estudios diario o regular de una manera que podría excluir el uso público".

Agregó que quieren enfatizar que la intención de esta política no es imponer una carga financiera a ninguna de las escuelas, preescolares o empresas privadas de Arlington.

Noguera dijo que dependen de los parques públicos porque tienen espacio al aire libre limitado y las familias pagarán las tarifas.

"Imagínese decirle a un padre que su hijo no puede ir al parque porque hay otro programa allí o que tiene que pagar una tarifa por hoy y no la pagó, por lo que a su hijo no se le permite estar en el parque".

Noguera dijo que alrededor de una docena de propietarios de guarderías y preescolares están preparando una carta para que el administrador del pueblo exprese sus preocupaciones.

Si se finaliza la propuesta, la tramitación de permisos podría comenzar a principios del verano.