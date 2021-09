Conductor de tren enfrenta cargos tras accidente de la línea verde que hirió a 27

Un hombre enfrenta cargos tras el accidente de tren en julio de la Línea Verde de la MBTA en Boston que dejó más de 20 personas heridas, dijo la policía.

Owen Turner enfrenta cargos de negligencia grave de una persona que controla un tren y negligencia grave de una persona que se ocupa de un transporte público, según la Policía de Tránsito de MBTA.

El residente de Boston le dijo a la policía que no recordaba lo que sucedió antes del accidente y les dijo a los investigadores que pensaba que se había quedado dormido, un día después de decir que pensaba que no se había quedado dormido, según The Boston Globe, citando documentos judiciales.

No quedó claro de inmediato si Turner tenía un abogado que pudiera hablar sobre los cargos.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 p.m. el 30 de julio, cuando dos trenes de la Línea Verde chocaron en Commonwealth Avenue , hiriendo a 27 a bordo, incluidos cuatro operadores de trenes.

Esta semana, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció en un informe preliminar de choque que el conductor había puesto el carro en "posición de máxima potencia" antes de poner el tope trasero al otro vehículo. Más tarde ese día, el MBTA dijo que estaba tomando medidas para despedir a un conductor involucrado en el accidente, cuyo nombre no se dio.

Esta es una noticia de última hora que se actualizará.