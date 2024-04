Más de 100 arrestos en manifestación pro-Palestina en campus de Emerson College en Boston

La policía de Boston derribó un campamento pro-palestino en el campus del Emerson College durante la noche y arrestó a más de 100 personas.

Los estudiantes que presenciaron el incidente poco antes de las 2:00 a.m. dicen que fue impactante cuando la policía entró por el callejón Boylston Place, donde había estado el campamento desde el domingo por la noche para protestar por la guerra en Gaza.

En imágenes de video se muestra a los estudiantes siendo sacados del callejón por la policía, y los testigos dicen que los oficiales habían despejado el callejón en menos de 30 minutos.

La policía de Boston dijo que 108 personas fueron arrestadas. Se enfrentan a cargos de reunión ilegal y se espera que sean procesados en algún momento del jueves. Otros cargos son posibles.

Según la policía, ningún manifestante resultó herido, aunque cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos grave.

El presidente de Emerson, Jay Bernhard, y el vicepresidente interino y rector, Jan Roberts-Breslin, compartieron una breve declaración el jueves por la mañana cancelando clases: "A medida que respondemos y procesamos los eventos de anoche, todas las clases se cancelan para el jueves 25 de abril. Más información se proporcionará a la comunidad."

Kyle Graff, estudiante de segundo año de Emerson, dijo que la policía había hablado con los manifestantes antes de su demostración de fuerza y les advirtió que había habido quejas y que si no abandonaban las instalaciones, serían arrestados.

Graff dijo que aun así fue impactante ver lo rápido que se volvió violento, y agregó que los estudiantes unieron los brazos para tratar de formar una pared.

"Tenían simplemente barreras colocadas con paraguas mirando hacia adelante y asegurándose de que nadie pudiera pasar, asegurándose de que los policías no pudieran pasar. Y allí, aquí, tenían, en la entrada principal, todos se unieron y todos cantaban sus mensajes", dijo Graff. "Entraron las camionetas grandes, se estacionaron justo en frente de este callejón y los policías llegaron y comenzaron a arrestar a los estudiantes como si entraran a la fuerza en el campamento y todo, empujando a los estudiantes al suelo. Vi cómo empujaron a un estudiante contra el pavimento y le obligaron a poner las manos detrás de él”.

Las patrullas de la policía se alineaban en Boylston Street el jueves por la mañana temprano, con una cinta policial amarilla bloqueando el callejón donde se habían reunido los estudiantes. La limpieza parecía estar en marcha.

Emerson había advertido previamente que las tiendas de campaña que bloqueaban Boylston Place Alley violaban las ordenanzas de la ciudad y dijo que se podrían tomar medidas fuera del control de la escuela.

"Es motivo de preocupación adicional que Emerson haya recibido informes creíbles de que algunos manifestantes están participando en acoso e intimidación selectiva contra partidarios judíos de Israel y estudiantes, personal, profesores y vecinos que buscan pasar por el callejón. Este tipo de comportamiento es inaceptable en nuestro campus", dijeron funcionarios escolares en un comunicado.

Los estudiantes universitarios de Nueva Inglaterra y de todo el país se han mantenido resilientes en sus protestas contra la guerra en Gaza.

Han aparecido campamentos pro-palestinos en los jardines del campus del MIT, la Universidad de Harvard y otras universidades del área de Boston.

Estos estudiantes se solidarizan con sus compañeros de la Universidad de Columbia en Nueva York.

En Harvard, los estudiantes se apoderaron del césped del Harvard Yard el miércoles. El área había sido cerrada y actualmente la seguridad está revisando las identificaciones antes de dejar pasar a los estudiantes, una medida inusual ya que el área generalmente está abierta a cualquiera que camine por ella.

El vídeo publicado por el Comité de Solidaridad Palestina de Harvard muestra a un grupo grande descendiendo al área de inmediato, moviéndose rápidamente para instalar tiendas de campaña y establecer su campamento.

Algunas personas han criticado estas manifestaciones por considerarlas antisemitas.

"Los estudiantes no están a favor del antisemitismo en absoluto. Creo que realmente están a favor de la paz humana", dijo Kaysia Harrington, estudiante de tercer año en Harvard. "No creo que pedir un alto el fuego sea antisemita en absoluto. Creo que algunos de los cánticos muy, muy radicales son muy preocupantes, y no creo que sean apropiados ni tengan espacio para el movimiento aquí".

"Por el momento, no es una amenaza", dijo la estudiante judía Rebecca Hirschfeld, quien dice que el campo debería ser retirado si se vuelve violento o perturbador. "Ha estado muy tranquilo, no he escuchado nada que me haga sentir insegura. Habrá que ver qué viene".

"Estamos siguiendo de cerca la situación y dando prioridad a la seguridad de la comunidad universitaria", dijo un portavoz de Harvard en un comunicado el miércoles por la noche.

Las tiendas de campaña también seguían en pie en el campus del MIT el miércoles por la mañana. Estos estudiantes dicen que este campamento permanecerá hasta que los funcionarios de la universidad cumplan con sus demandas.

Esas demandas son como los campamentos de la Universidad de Columbia. Quieren que sus escuelas dejen de aceptar financiación de grupos que directa o indirectamente financian la guerra en Gaza.

En Columbia, un portavoz de la escuela dijo que se estaban logrando avances y los estudiantes manifestantes se comprometieron a retirar varias de las tiendas de campaña y garantizar que solo los estudiantes participarían en el campamento.

El plazo de dispersión se había ampliado y se esperaba que las conversaciones entre los manifestantes y los funcionarios escolares continuaran durante las próximas 48 horas.

De vuelta en el MIT, una coalición de grupos de estudiantes, incluidos estudiantes judíos, continúa presionando para lograr avances en sus objetivos, mientras que algunos profesores se pronuncian en contra de ellos.

"Creo que todos estamos aquí porque hay más de 34,000 palestinos muertos, más de la mitad de ellos son niños y sentimos que queremos hablar sobre eso, pero también hablar sobre la complicidad del MIT en el genocidio a través de nuestra relación con el Ministerio de Defensa israelí y, específicamente, las relaciones de financiación", dijo Gabriella Martini, Científicos contra el Genocidio del MIT.

"Creo que este grupo habla, pero esencialmente representa a un grupo pequeño y muy extremo de judíos que perdieron el rumbo", dijo el profesor del MIT Retsef Levi, de la Alianza Israel del MIT.

La policía del MIT estaba en el lugar y vigilaba de cerca cualquier disturbio.

Otro campamento más ha aparecido en la Universidad Brown en Rhode Island, informó WJAR desde Providence. Alrededor de 90 estudiantes fueron observados el miércoles por la mañana instalándose en la principal zona verde del campus. La universidad advirtió que el campamento viola la política universitaria.

"Acampar en los verdes históricos y residenciales de la Universidad de Brown es una violación de la política de la Universidad, y todos los estudiantes participantes han sido informados que enfrentarán procedimientos de conducta", dijo la universidad en un comunicado.

"Estamos listos para enfrentar eso. No hay nada como de costumbre durante el genocidio", dijo a la estación Rafi Ash, estudiante de segundo año en Brown.

Otros rechazaron los campamentos, diciendo que estas manifestaciones alteran la vida universitaria y plantean preocupaciones sobre el antisemitismo.

Brown es una de las muchas universidades que advierten a los estudiantes que podrían enfrentar consecuencias por estos campamentos.

47 personas fueron arrestadas durante una protesta en apoyo a los palestinos en Gaza en la Universidad de Yale en New Haven el lunes.