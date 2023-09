Conductores de autobuses escolares se van a huelga en Meriden

Los conductores de autobuses escolares en Meriden, Connecticut, iniciaron una huelga el viernes, cuando se cumple el tercer día de clases.

Un sindicato que representa a unos 60 conductores de autobuses de Meriden encabeza la huelga y los conductores de autobuses tenían carteles de piquete el viernes por la mañana y cantaban y bloqueaban los autobuses. Los conductores han estado manifestándose desde las 5:00 de la mañana y planean continuar hasta las 5:00 de la tarde.

Las negociaciones contractuales han estado en marcha desde mayo y los conductores, representados por Teamsters, dieron a New Britain Transportation Company hasta las 11:59 p.m. jueves para llegar a un acuerdo para un nuevo contrato y evitar una huelga.

Las dos partes están en desacuerdo sobre los salarios, según miembros y representantes sindicales que estuvieron en un piquete de práctica en la autopista de peaje de Berlín el jueves.

“Vamos a estar en huelga, como dijimos, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario aquí estaremos, porque no hay otra manera. No hay otra manera de tener éxito si no nos mantenemos unidos y vamos a donde tengamos que ir, el tiempo que sea necesario para conseguir un contrato”, dijo Pedro Valentín, conductor de autobús de Meriden.

"Estamos tan lejos que sabemos que la única manera de alcanzar cualquier tipo de estándar es mostrando la fuerza que estamos dispuestos a atacar... no es que queramos hacerlo", dijo Nick Frangiamore, representante de campo de Teamsters, para el Local 671.

Las Escuelas Públicas de Meriden enviaron un aviso a los padres de que la escuela estará en sesión el viernes 1 de septiembre, incluso con una huelga. Se pide a los padres que puedan llevar a sus hijos a la escuela que lo hagan.

Habrá policías adicionales patrullando para las familias y estudiantes que opten por caminar a la escuela, y las ausencias serán justificadas el viernes.

New Britain Transportation emitió esta declaración a NBC Connecticut:

"NBT espera que los conductores vengan a trabajar mañana para llevar a los niños de Meriden a la escuela".