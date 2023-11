Conductores de Uber y Lyft en Mass. continúan la lucha para dejar de ser contratistas

Conductores de Uber y Lyft entregaron miles de firmas a la oficina del secretario de estado en Massachusetts el miércoles.

Ellos piden ser considerados empleados de una empresa y no como independientes.

En febrero, el proyecto de ley fue radicado y en caso de no ser aprobado, las firmas serán su segundo respaldo.

Los conductores de Uber y Lyft en Massachusetts no cuentan con un sindicato que les permita sentarse en la mesa con las directivas de las plataformas de transporte.

Roxana Rivera, Asistente de líderes Uber, dice que “la mayoría de estos trabajadores y conductores son migrantes y están viviendo en la pobreza trabajando para las grandes compañías como Uber y Lyft".

Actualmente quien trabaja de Uber o Lyft, lo hace como contratista, y sin ningún tipo de prestaciones, “Sabemos que la única manera para que no vivan con esos sueldos es llegar a un acuerdo con Uber para cuadrar un salario y unas condiciones", dice Rivera.

Por eso en el Congreso Estatal cursa un proyecto de ley que los beneficiaría

“Ahora estoy negociando para que los chóferes del Estado de Massachusetts tengan acceso a poder organizarse si ellos quieren, recuerda no son todos los chóferes si ellos no quieren organizarse como una unión no tienen que hacerlo, pero tienen la opción de organizarse para negociar colectivamente sus contratos para que no les desactiven sus cuentas sin permiso", dijo el Representante Estatal Frank Morán.

Pero el grito en el cielo no es solo por la cuentas desactivadas, sino por lo poco que les queda, después de llevar a un pasajero.

"Imagínate, un conductor de Uber cuando tú como usuario pagas 10 pesos por un servicio, Uber te paga tres con 78 ellos se quedan con el 60 y algo por ciento de los beneficios que tú produces", dice Jhon García, conductor de Uber.

De no ser apoyado el proyecto de ley, con las más de 75 mil firmas entregadas el miércoles, esperan para el próximo año estar en las boletas y que los ciudadanos puedan votar para la creación de un sindicato y pedir mejor condiciones.