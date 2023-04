Confirman a hispana como nueva Superintendente escolar en New Haven

En lo que se convirtió en un día histórico para las Escuelas Públicas de New Haven, la junta escolar confirmó a la Dra. Madeline Negrón como la nueva superintendente, y ella será la primera líder hispana del distrito.

“Estoy abrumada por las emociones, pero estoy extremadamente emocionada”, dijo Negrón.

Ella será la primera superintendente hispana en un distrito que tiene casi la mitad de los estudiantes de ascendencia hispana.

“Pasé por esa experiencia de pasar por un sistema escolar y no ser vista, no ser vista porque no hablaba el idioma, no ser vista por el color de mi piel, no ser vista. Entonces, me refiero a cómo creamos el acceso para todos los estudiantes”, dijo Negrón.

A lo largo de su carrera, Negrón trabajó como maestra en Windham, directora en New Haven y administradora en Hartford.

La junta escolar la eligió después de una extensa búsqueda.

“Ella tenía todas esas cualidades que pensamos que debería tener el próximo superintendente”, dijo Yesenia Rivera, presidenta de la junta escolar.

Negrón sucederá a Iline Tracey, quien el año pasado anunció que planeaba jubilarse al final de este año escolar después de casi 30 años de servicio en New Haven.

El sindicato de maestros también se pronunció sobre la transición.

“Bienvenida Doctora Negrón. NHFT espera poder colaborar con usted”, dijo Leslie Blatteau, presidenta de la Federación de Maestros de New Haven.

El distrito enfrenta desafíos desde presupuestos hasta ausentismo estudiantil y familias que luchan contra la pobreza.

Negrón dice que sabe que hay mucho trabajo por hacer y se guiará por sus valores y el interés de los estudiantes.

“Cada decisión debe basarse en lo que es mejor para ellos”, dijo Negrón.

La nueva superintendente iniciará sus funciones en julio.