Consternación por embarazada que perdió su bebé en fuego cruzado en Holyoke

Una situación catalogada como “sin sentido” se desarrolló en Holyoke, Massachusetts, el miércoles, cuando una futura madre quedó atrapada en el fuego cruzado de un tiroteo mientras viajaba en un autobús, lo que provocó la pérdida de su bebé.

De acuerdo con la última información, la madre se encontraba en estado crítico.

En la mañana del jueves, las autoridades identificaron a uno de los sospechosos como Johnluis Sánchez, de 30 años, de Holyoke. Se espera que Sánchez sea procesado en el Tribunal de Distrito de Holyoke en horas de la mañana por su presunta participación en el tiroteo de ayer. Será acusado de asesinato y se espera que le sigan otros cargos, se dijo.

Los vecinos están consternados con esta trágica noticia. Cuentan que una lluvia de balas se desató pasado el mediodía frente a un mercado en Holyoke y algunos proyectiles impactaron una camioneta.

La policía dijo que tres sospechosos estuvieron involucrados en un altercado, durante el cual se produjo un tiroteo en el número 100 de Sargeant Street.

“Escuché como 13, como 13 por allí más o menos yo estaba descansando me entiendes y escuché el tiroteo nada más”, dijo Jose Almonte, uno de los testigos. “Tres muchachos se envolvieron en una pelea y uno sacó una pistola pelearon entre todos por la pistola y hubo unos cuantos disparos uno después tomó el arma y empezó a disparar en ciertas direcciones y ahí fue que ocurrieron los heridos”.

Una de las balas de ese altercado alcanzó un autobús de transporte público y a una ocupante embarazada que no estaba involucrada y venía sentada en el bus.

“El autobús iba pasando pero a través de los disparos consistentes del muchacho por eso hubo una persona herida”, dijo.

El bebé nació, pero falleció horas después trágicamente según las autoridades. Vecinos dicen sentir temor tras lo ocurrido.

“Se siente con miedo porque imagínate uno en el neighborhood y que están pasando estas cosas… esta es mi tienda yo vengo aquí a comprar y ahora yo tenía miedo de venir para acá”, expuso Gaspar Quiñones, vecino de Holyoke.

Otras personas que viven cerca dicen que ya es suficiente: es necesario abordar esta violencia sin sentido.

"Tal vez deberían hacer algo para retirar las armas porque, sinceramente, es aterrador caminar por las calles sabiendo que no estás seguro", dijo Emiliano Padua.

Kenya Simmons dijo que quiere mudarse.

"Me mudé de Nueva York para alejarme de los disparos y cosas tontas como esta", dijo. "Y ahora está justo aquí en la esquina de mi cuadra. Así que no, me voy a mudar de nuevo. Quería tener un lugar seguro para mis hijos y está justo en mi puerta".

Las autoridades dicen que todos los sospechosos involucrados fueron identificados y transportados a hospitales cercanos y están bajo custodia.