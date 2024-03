Costos de refugios de emergencia en Massachusetts tienen al presupuesto estatal al límite

Como presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Massachusetts, el representante Aaron Michlewitz ocupa el sillón de desarrollo de presupuesto y políticas en Beacon Hill.

El demócrata de Boston ofreció un vistazo el lunes por la tarde a los diversos temas que está tratando de mantener en el aire simultáneamente mientras la sesión legislativa 2023-2024 llega a su momento decisivo antes del final de los asuntos formales el 31 de julio: la política de refugios de emergencia, el presupuesto fiscal para 2025, el proyecto de ley de política y bonos de vivienda de la gobernadora Maura Healey, el proyecto de ley de desarrollo económico de la gobernadora y más.

Al hablar con el Consejo Económico Negro de Massachusetts durante un evento centrado en priorizar el desarrollo económico equitativo, Michlewitz brindó actualizaciones sobre los planes de la Cámara para el resto de la sesión y compartió sus propios pensamientos sobre algunos de los temas principales del día.

"Massachusetts también está experimentando una crisis migratoria como ningún otro estado en la nación, una que ha puesto nuestro sistema de refugio familiar de emergencia y nuestro presupuesto en un punto límite en este momento", dijo Michlewitz. "Y aunque nuestra perspectiva fiscal sigue siendo bastante sólida y acumulamos nuestras reservas a niveles récord, el presupuesto que hoy tenemos ante nosotros va a ser uno de los más desafiantes con los que he tenido que lidiar a medida que vemos una disminución de los ingresos en los últimos meses aquí, las presiones de gasto en el ELA solo continúan aumentando".

Además, Massachusetts pronto requerirá que los inmigrantes que se alojan en el sistema de refugios del estado comiencen a demostrar que están tratando de conseguir trabajo o vivienda, según un anuncio de la administración Healey el lunes.

Michlewitz y el presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Mariano, darán a conocer el plan presupuestario de la Cámara la segunda semana de abril, y el presidente dijo que ha sido difícil desarrollar este plan de gastos porque no está exactamente seguro de qué llevó a que las recaudaciones de impuestos estatales tuvieran un retraso de $186 millones el año pasado y de $275 millones, detrás de la estimación de fin de año que ya ha sido recortada en mil millones de dólares.

"Es mi sexto presupuesto, y además del COVID, este es probablemente el más difícil. Y el presupuesto de COVID fue algo fácil, en cierto sentido, porque se podía simplemente señalar a COVID y culpar a COVID y decir: 'es COVID y no podemos hacer eso ahora”. "Realmente no podemos hacer eso ahora", dijo Michlewitz. "Con la disminución de los ingresos, no tenemos una razón exacta por la que nuestros ingresos están disminuyendo de la forma en que lo han hecho. Y esto, ciertamente, nos está llevando a un ciclo desafiante. Pero lo superaremos, estamos trabajando, tenemos los recursos para hacerlo".

Entre las medidas presupuestarias que Michlewitz anticipó se encontraba la ayuda para los distritos escolares que "todavía están luchando para hacer frente a un panorama fiscal en declive" a pesar de la ley de reforma de financiación K-12 de 2019 y la continuación de las comidas escolares universales. Dijo que también pretende preservar la calificación de los bonos del estado recientemente mejorada, ya que eso le permitirá al estado pedir prestado dinero para otras prioridades a un costo menor.

"Muchos de estos proyectos de ley de los que estamos hablando, ya sea el proyecto de ley de bonos para vivienda o el proyecto de ley de bonos de desarrollo económico, nos exigirán que gastemos algo de capital a través del mercado de bonos. Y para que podamos hacerlo "tenemos que tener una calificación fuerte para lograr los objetivos que queremos con esos dos proyectos de ley de bonos", dijo. "Si no lo hacemos, podemos enfrentarnos a algunos desafíos y es posible que no alcancemos todos nuestros objetivos, especialmente en materia de vivienda".

Y la vivienda, dijo el presidente, es la número uno "en términos de prioridades que todos compartimos" en la Legislatura. Aunque Healey presentó un bono de vivienda y un proyecto de ley de política en el otoño, Michlewitz dijo que el producto final "no será una iniciativa de la Cámara, no será una iniciativa del Senado, seremos todos nosotros".

Autoridades anunciaron que abrirán el lugar la semana que viene en un edificio de oficinas que tiene capacidad para albergar a 80 personas.

"Ahora, podemos tener diferentes partes de la política sobre las cuales podemos tener algunos desacuerdos a medida que nos adentramos en el meollo del proyecto de ley. Pero, ciertamente, la idea de que necesitamos aprobar algo significativo que nos coloque en una posición fuerte "desde el punto de vista de la inversión, de dinero para la vivienda, poner capital en la calle relacionado con la vivienda, pero también crear algunas políticas que permitan que eso florezca y crezca… esa es, definitivamente, una cosa en la que estamos de acuerdo".

Mariano señaló la semana pasada que la Cámara podría incluir en su proyecto de ley de vivienda la autoridad para que las ciudades y pueblos impongan impuestos de transferencia sobre transacciones de bienes raíces por encima de un monto determinado en dólares como una forma de generar ingresos para iniciativas de vivienda asequible. Michlewitz entró en detalles el lunes sobre el debate interno de la Cámara sobre el tema.

"Uno de los desafíos de esa discusión es que cada comunidad tiene una visión un poco diferente sobre lo que funcionaría. Si miras a Boston y cómo opera Boston, y cuántas propiedades costarían más de un millón [de dólares] o $2 millones, o lo que sea umbral sería, frente a una ciudad o pueblo más pequeño que no va a acumular la misma cantidad de dinero, o tal vez un pueblo más pequeño que es rico, que va a acumular una gran cantidad de dinero que tal vez no pueda invertir todo ese dinero a construir viviendas asequibles, porque pueden tener algunos problemas de zonificación relacionados con lo pequeña que es su comunidad", dijo.

Michlewitz añadió: "Estas son todas las cosas que vamos a sopesar… estás tratando de poner muchas clavijas redondas en los agujeros cuadrados en algunos aspectos. Y creo que tratar de crear esa flexibilidad es algo en lo que estamos trabajando".

Y como la mayor parte de su tiempo está ocupado trabajando en el presupuesto y el proyecto de ley de vivienda, Michlewitz dijo que todavía no ha tenido una buena oportunidad de hincarle el diente al proyecto de ley de desarrollo económico de 3,500 millones de dólares que Healey presentó a principios de mes. Pero sí trazó una línea entre una parte del proyecto de ley (una infusión de mil millones de dólares para el sector de ciencias biológicas del estado) y la crisis de vivienda que el estado está tratando de abordar.

"Una de las razones por las que estamos en una crisis de vivienda es porque tuvimos un crecimiento demográfico tan grande entre 2010 y 2020, y no tuvimos la producción de viviendas al mismo ritmo que tuvimos el crecimiento demográfico, que obviamente generó una mayor demanda y una menor oferta", afirmó. "Y una de las razones por las que tuvimos ese crecimiento demográfico es por las iniciativas de ciencias biológicas que crecieron en la Commonwealth durante los últimos 15 a 20 años, y nos trajeron mucho desarrollo económico, nos trajeron mucha población, Aportó mucha energía a la Commonwealth".

El presidente añadió: "Así que sabemos lo importante que es esto para nuestra economía. Sabemos lo importante que es para el crecimiento continuo de nuestra economía. Y ciertamente le daremos prioridad a medida que avancemos".

Michlewitz, oriundo del North End de Boston, también compartió su opinión sobre la disputa entre el estado y Milton por el rechazo de la ciudad a un plan de zonificación que habría cumplido con la Ley de Comunidades MBTA. Esa ley requiere que las comunidades atendidas por el servicio MBTA o cerca de ella adopten una zonificación que permita viviendas multifamiliares por derecho en ciertas áreas, y el estado ha demandado a Milton por su incumplimiento de la ley.

Michlewitz dijo el lunes que cree que "el mayor desafío en nuestros problemas de vivienda en este momento y su mayor enfermedad es el NIMBYismo", dijo refiriéndose a la postura de "no en mi patio trasero".

"No se trata necesariamente de políticas, es que la gente prefiere no tener densidad cerca de ellos, involucrarse con ellos o alrededor de su comunidad. Y creo que tratar de equilibrar esa discusión ha sido uno de los mayores desafíos que hemos visto recientemente," dijo. "Y no creo que sea diferente al resto del país, pero ciertamente lo es, cuando tenemos una cantidad limitada de espacio aquí en la Commonwealth, somos una de las infraestructuras más antiguas del país, creo que "Creo que ese es probablemente uno de los mayores desafíos que enfrentamos, y creo que eso ha cobrado todo el protagonismo en relación con el debate de Milton y la discusión que se está llevando a cabo en este momento".

Añadió: "Pero no es sólo Milton, hay otras comunidades que están teniendo dificultades para lidiar con esta conversación directamente. Y hay diferentes matices en cada una de ellas y no se puede poner una en una talla única para todos. Porque Milton tiene sus quejas sobre esta política, y algunas de ellas no son las discusiones más locas del mundo. Y creo que resonó entre la población de Milton durante esa votación. Pero hay otros comités que están lidiando con esto, o que están mucho más allá de nuestra autoridad"