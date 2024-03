Votación en el Senado de Mass. sobre financiación de refugios para inmigrantes

Está previsto que el Senado de Massachusetts vote el jueves un proyecto de ley que limitaría la duración de las estancias en refugios en el estado.

La propuesta actualmente sobre la mesa impondría un límite de nueve meses pero permitiría múltiples extensiones de 90 días.

La Cámara ya aprobó un límite de nueve meses, con una extensión de hasta tres meses para ciertas personas calificadas como veteranos, personas con discapacidades, mujeres embarazadas, personas con un trabajo o personas en capacitación laboral.

Actualmente, muchas familias permanecen en el sistema de refugios estatales durante aproximadamente 13 a 14 meses, según la oficina de la gobernadora Maura Healey.

La oficina del gobernador ya impuso un límite de 7,500 familias al sistema de albergues, con un espacio limitado para excedentes, después de que la reciente afluencia de familias migrantes de Haití, así como de América Central y del Sur, acentuó el sistema ya gravado.

Healey ha dicho que apoya limitar la cantidad de tiempo que las personas pueden permanecer en refugios estatales.

Se espera que el Senado vote y apruebe su proyecto de ley el jueves. Luego, la Cámara y el Senado tendrían que resolver las diferencias entre los dos proyectos de ley, antes de enviarlos al escritorio de Healey para su firma.

También el jueves, está previsto que el Senado vote un proyecto de ley que penalizaría la pornografía de venganza. Una versión del mismo ya ha sido aprobada en la Cámara.

Una legislación similar pasó por ambas cámaras en 2022, pero no llegó al escritorio del gobernador.

Un sobreviviente de la pornografía de venganza que testificó en Beacon Hill en apoyo de estos proyectos de ley dijo que no se dio cuenta, hasta que fue a presentar cargos contra su ex, de que Bay State no tenía ninguna ley que responsabilizara a las personas por la pornografía de venganza.

"Lo que esto hace es dar voz a las víctimas y supervivientes, para que puedan buscar una vía para responsabilizar a su ex o a su abusador vengativo", dijo Alex Haggerty.

Pero esta vez, los legisladores y defensores tienen la esperanza de que el llamado proyecto de ley sobre pornografía de venganza se convierta en ley.

Massachusetts es uno de los dos únicos estados que actualmente no ilegaliza la pornografía de venganza.

La legislación actual castigaría esta violación de la confianza y la privacidad (acoso criminal) con hasta dos años y medio de prisión o una multa de hasta 10,000 dólares.

Los legisladores dijeron que el proyecto de ley también tiene como objetivo crear conciencia sobre qué es este tipo de control coercitivo y cómo se puede prevenir.

"Prohíbe la pornografía de venganza y también establece un componente educativo para que los jóvenes comprendan los peligros de participar en este tipo de actividad", dijo el senador John Keenan.

"Es algo enorme que los sobrevivientes no hayan podido buscar ningún tipo de protección en Massachusetts porque actualmente somos uno de los dos estados sin ninguna protección para los sobrevivientes de agresión sexual basada en imágenes o lo que comúnmente se conoce como pornografía de venganza", dijo Nithya Badrinath, que trabaja con Jane Doe Inc.

Esa votación del Senado está programada para cualquier momento después de las 11 a.m. del jueves.