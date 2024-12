¿Cuanta nieve cayó en Nueva Inglaterra?

Una tormenta costera trajo nieve al área metropolitana de Boston el viernes por la noche, los primeros informes sobre el total de nevadas muestran que han caído varios centímetros en la zona.

Se esperaba que la tormenta invernal que azotó Boston el viernes trajera hasta seis pulgadas de nieve, y algunos lugares ya han visto casi esa cantidad, incluidos Needham y el vecindario Beacon Hill de Boston, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La agencia dijo que también hubo informes de 4 a 5 pulgadas de nieve en Dedham y Norwood.

[Winter Weather Advisory Update] We continue to see snow totals increase across eastern MA this evening with some reports of 4-5 inches between Dedham and Noorwood. Here is the latest storm total snow forecast update that includes snow that has already fallen this afternoon. pic.twitter.com/XnvdNmVIDy