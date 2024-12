Nieve complica el tráfico en carreteras y autopistas de Massachusetts

Un grave accidente ocasionó el cierre de la autopista Massachusetts Turnpike en dirección a Boston en Auburn el viernes por la tarde, dijeron las autoridades, mientras que la policía y el Departamento de Transporte advirtieron a los conductores sobre las condiciones resbaladizas debido a la nieve que caía.

No hubo heridos, según el Departamento de Bomberos de Auburn, que compartió imágenes de la escena que muestran dos camiones que chocaron y deslizaron sobre una fina capa de nieve en la carretera.

La Policía Estatal de Massachusetts dijo que el accidente, que tuvo lugar alrededor de la 1:30 p.m., causó algunas lesiones, pero no pusieron en peligro la vida.

Las agencias y el Departamento de Transporte de Massachusetts instaron a los conductores a evitar el área, señalando que la I-90 este estaba cerrada. MassDOT dijo que se esperan demoras; la policía dijo que la escena fue despejada poco después de las 4 p.m.

Mass Pike eastbound, just past exit 90 is completely shutdown due to a multi vehicle tractor trailer accident. Seek alternate route. No injuries. pic.twitter.com/bhoqStzpUI — Auburn Fire Rescue (@auburnmassfire) December 20, 2024

All lanes will be closed until approximately 3:30 p.m. to allow for recovery of the vehicles



Two tractor-trailers involved in a crash at approximately 1:30 p.m., causing one to jackknife blocking all eastbound lanes. Non-life-threatening injuries. https://t.co/3IiEM9Mz70 — Massachusetts State Police (@MassStatePolice) December 20, 2024

Se esperaba que cayeran varias pulgadas de nieve en el área metropolitana de Boston hasta el sábado, y la policía de la zona de Boston emitió advertencias para los conductores que informaban de accidentes.

En Wellesley, un camión volcó en Pond Road y la bloqueó entre las calles Washington y Central, dijo la policía. Nadie resultó herido y la agencia advirtió que algunas carreteras de la ciudad estaban resbaladizas debido a la nevada.

Police working a rolled over truck on Pond Road between Washington and Central Sts. No injuries. Some roads are slick with the snow around town. pic.twitter.com/WQG63FHiOl — Wellesley Police (@WellesleyPolice) December 20, 2024

En Dedham, la policía informó de siete accidentes desde la mañana, dos de los cuales derribaron cables de servicios públicos.

"Por favor, disminuya la velocidad. No ha habido mucha nieve en varios años. Está resbaladizo", escribieron en las redes sociales.

Please avoid Highland Street. The road is blocked between Chute Rd and Federal Lane. Traffic lights are out Washington St at Elm Street.



Please slow down. We have not had much snow for a few years. It is slippery. 7 crashes since 10:30 am with wires down in two places. https://t.co/80AwPFcw2M — Dedham Police Dept (@DedhamPD) December 20, 2024

MassDOT instó a los conductores a que se tomaran más tiempo en la carretera durante el trayecto vespertino. Las máquinas quitanieves y los descongeladores estaban trabajando en las carreteras estatales.