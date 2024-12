Mezcla invernal con posibilidad de algunas pulgadas de nieve

Ningún pronóstico es infalible en Nueva Inglaterra, pero este es particularmente complicado. Estamos viendo que las lluvias con efecto océano se convertirán en nevadas más tarde hoy, y el tiempo lo es todo. Si el frío llega demasiado rápido, detendrá las precipitaciones y apenas veremos una capa. Si llega demasiado tarde, veremos principalmente lluvia. Nuestro pronóstico nos coloca en algún lugar intermedio, pero no garantiza que todos vean una acumulación.

Claro, añoramos los inviernos en los que el frío era profundo y confiable, sin embargo, los eventos de nieve "sorpresa", los Noreastern de rápido desarrollo, las tormentas de nieve anormales y simplemente la lluvia son mucho más comunes en estos días. Y debemos adaptarnos a los tiempos.

Por lo tanto, en este caso, una capa de 2" es la apuesta hoy. No todo el mundo ver[a 2" y no todo el mundo ver[a una capa. El potencial está ahí, no la promesa.

Comenzaremos con lluvia mayoritariamente o una mezcla de lluvia y nieve que no se acumula de inmediato. Más tarde esta tarde (dénos un poco de margen, por favor), el frío del norte de Nueva Inglaterra se incorporará y gradualmente se convertirá en nieve esta noche. El evento termina cerca de la medianoche cuando sucesivas olas de frío ahoguen la precipitación.

Estaremos en el frío durante el fin de semana, con sensaciones térmicas de un solo dígito y de 10 grados a fines del sábado. Los vientos se calmarán el domingo y el lunes, pero estaremos estancados en los 20 y 25 grados.

Hay una PEQUEÑA esperanza de una Navidad blanca con algo de nieve ligera esperada en la Nochebuena.

¡Que tengas un buen fin de semana!

