Delegados demócratas de Massachusetts votan “abrumadoramente” para respaldar a Harris

El Partido Demócrata de Massachusetts dice que sus delegados "votaron abrumadoramente para respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris" como candidata presidencial del partido.

El estado partido cuenta con un total de 116 delegados y ocho suplentes. Los miembros de la delegación se reunieron virtualmente el lunes, un día después de que el presidente Joe Biden abandonara la contienda y respaldara a Harris.

El partido dijo que la gobernadora Maura Healey, quien anunció su apoyo a la candidatura a vicepresidente el lunes temprano, se unió al llamado y alentó a los delegados a "hablar con una sola voz y respaldar a Kamala Harris".

"Las elecciones siempre se tratan de matemáticas; esta no es diferente. Ayer anunció que se postularía para la presidencia, ayer comenzó a llamar a delegados y líderes políticos, está reuniendo una gran cantidad de apoyo entre ayer y hoy. La persona que obtiene la mayor cantidad de delegados primero obtiene la nominación", dijo el lunes por la mañana el presidente del Partido Demócrata de Massachusetts, Steve Kerrigan, en GBH Radio en respuesta a una pregunta sobre una "coronación" de Harris. "Esto no es un juego interno. Así es como funciona la política en cualquier partido y en cualquier nación. Así que no se trata de una coronación, se trata de organización".

El Partido Demócrata de Massachusetts tiene un total de 116 delegados y ocho suplentes, según el partido. Sesenta delegados y ocho suplentes fueron elegidos por los comités a nivel de distrito del Congreso esta primavera y 20 delegados generales fueron elegidos por el Comité Estatal Demócrata. El partido también tiene 24 delegados de "líderes del partido y funcionarios electos automáticos" y 12 delegados de "líderes del partido y funcionarios electos comprometidos".

Un portavoz del Partido Demócrata dijo que habrá una llamada el lunes por la noche entre el Comité Estatal Demócrata de Massachusetts y una llamada separada para los delegados nacionales. El portavoz dijo que los delegados del partido podrán votar por el candidato presidencial de su elección, pero que el partido esperará hasta después de las convocatorias para discutir más a fondo los próximos pasos del proceso.

Kerrigan dijo a "Boston Public Radio" de GBH que estuvo en una llamada similar el domingo por la noche con representantes de los 57 estados, territorios y otros capítulos del Partido Demócrata. Dijo que algunos partidos estatales respaldaron "abrumadoramente" a Harris durante la llamada del domingo por la noche, pero Massachusetts no fue uno de ellos.

"A algunos estados se les permite al presidente o al comité ejecutivo simplemente hacer esos respaldos y luego lograr que el comité estatal los respalde. Otros, como el nuestro, requieren una reunión de nuestro comité estatal", dijo Kerrigan el lunes por la mañana. "Pero lo que vieron fue unidad en torno a la importancia de vencer a Donald Trump y J.D. Vance, y la comprensión de que el patriotismo del presidente Biden no tiene paralelo y su apoyo al vicepresidente Harris es inconmensurable".

Antes del debate del mes pasado, el 62 por ciento de los delegados del Comité Nacional Demócrata de Massachusetts dijeron en una encuesta de MassINC que Biden debería permanecer en la contienda. Cuando se les presentó la hipótesis de que Biden abandonara la contienda, el 67 por ciento de los delegados dijeron que estarían abiertos a considerar a Harris y el 53 por ciento dijo que el vicepresidente le daría al partido su mejor oportunidad de ganar este otoño, con diferencia los porcentajes más altos de cualquiera de los la docena de demócratas que se ofrecieron como candidatos potenciales.

Fue senadora de EEUU y Fiscal de California.

Biden, con Harris como su compañera de fórmula declarada, ganó las primarias presidenciales de Massachusetts el 5 de marzo con el 81,6 por ciento de los votos (533.096 votos en total). El representante estadounidense Dean Phillips de Minnesota obtuvo el 4,5 por ciento de los 662,609 votos emitidos en las primarias demócratas, la autora Marianne Williamson recibió el 3,1 por ciento y el 9,2 por ciento de los votos (60,236) fueron emitidos para "sin preferencia", según los resultados oficiales.

Y aunque muchos demócratas de Massachusetts se apresuraron a respaldar a Harris para que tomara el relevo de Biden como candidata del partido para 2024, hay algunas excepciones y una flagrante fue eliminada el lunes por la tarde: la gobernadora Maura Healey.

Healey, una supersustituta de la campaña de Biden que pareció irritar algunos ánimos en la Casa Blanca por la forma en que pidió a Biden que reconsiderara su candidatura en las últimas semanas, emitió un comunicado el domingo elogiando el servicio de Biden, pero no mencionó a quién elegiría como candidato del partido en su lugar.

Healey no tenía ningún evento público programado para el lunes y un portavoz de su operación política no respondió a una llamada del Servicio de Noticias. Pero justo antes de las 2:30 p.m., el brazo político de la gobernadora emitió un comunicado en el que la gobernadora respaldaba a Harris.

"Kamala Harris es una líder comprobada que ha cumplido con el pueblo estadounidense una y otra vez. Como presidenta, hará crecer nuestra economía, reducirá costos, creará empleos y se asegurará de que cada mujer tenga acceso a la atención médica que necesita. Sentará las bases para tasas de interés más bajas y prosperidad, y apoyará a la OTAN y al liderazgo estadounidense en el exterior. También sé que cumplirá con Massachusetts y apoyará el crecimiento, la innovación y la inversión en nuestro estado", dijo Healey. "Kamala Harris es la mejor persona para presentar el caso contra Donald Trump. Trump viene detrás de nuestros derechos y libertades. Y aumentará los costos de la clase media destruyendo la Seguridad Social, Medicare y la Ley de Atención Médica Asequible".

La vicegobernadora Kim Driscoll también emitió un comunicado el lunes por la tarde respaldando a Harris, diciendo que "no hay nadie mejor preparado para defender nuestra democracia, liderar nuestros valores, llevar adelante los intereses del equipo de Massachusetts y vencer a Donald Trump que Kamala Harris".

Cuando se le preguntó sobre la falta de respaldo de Healey el lunes por la mañana, Kerrigan dijo en GBH Radio que no "cree que nadie entienda mejor lo que Joe Biden y Kamala Harris han hecho por Massachusetts y por el país que la gobernadora Healey, y han sido socias fantásticas". "

"Y la dejaré hablar por sí misma sobre esto, pero ella entiende lo que está en juego en esta elección y conoce el tipo de liderazgo que Kamala Harris puede aportar", dijo Kerrigan unas tres horas antes de la declaración de Healey.

Antes de unirse a Biden en su candidatura de 2020, Harris estuvo entre los demócratas que se postularon para presidente ese ciclo, pero se retiró antes de que comenzara la votación ante los desafíos de recaudación de fondos y los bajos números de las encuestas.