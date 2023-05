Desfiles de Memorial Day 2023 en todo Connecticut

Ciudades y comunidades de Connecticut estarán celebrando ceremonias y desfiles en reconocimiento del Día de los Caídos.

Estos son varios de los eventos que están planeados para el Día de los Caídos y el fin de semana.

Andover

Lunes, Mayo 29, 9 a.m. a 10 a.m.

El desfile empieza en Hebron Road/Route 316.

Bolton

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos saldrá de la Escuela Bolton Center a las 10 a.m.

En caso de lluvia, las celebraciones del Día de los Caídos se llevarán a cabo en el Departamento de Bomberos de Bolton en 168 Bolton Center Road a partir de las 10:30 a. m.

Todos los niños pequeños están invitados a colocar flores y banderas, que se proporcionarán alrededor del Veterans Memorial durante la ceremonia.

Brookfield

Domingo, Mayo 28, 2 p.m.

La información completa aún no han sido publicada.

Clinton

Lunes, Mayo 29, 11 a.m.

El desfile es en Main Street.

En caso de lluvia, el acto se realizará en el salón de actos del ayuntamiento.

Colchester

Domingo, Mayo 28, 12:30 p.m.

Cornwall

Lunes, Mayo 29, 9 a.m. a 1 p.m.

Se llevará a cabo un servicio conmemorativo en el cementerio de North Cornwall a las 9 a.m.

A las 10 a. m., tendrá lugar el Seaman's Memorial en el Puente Cubierto.

Un desfile seguido de una ceremonia comenzará a las 11 a.m. en el parque de la ciudad.

Después de la ceremonia habrá un carnaval en los terrenos de la UCC.

East Hartford

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El desfile comenzará a las 10 a. m. y procederá desde 9 Riverside Drive hasta Fallen Star Memorial en la Universidad de Goodwin.

El desfile será seguido por un programa en Fallen Star Memorial y una celebración de East Hartford con camiones de comida, música y actividades.

East Windsor

Lunes, Mayo 29

Fairfield

Lunes, Mayo 29, 10 a.m. hasta el mediodía

El desfile y las ceremonias del Día de los Caídos comienzan a las 10 a. m. en el parque del ayuntamiento en 611 Old Post Road.

Glastonbury

Lunes, Mayo 29, 9 a.m. to 10 a.m.

La Comisión de Servicio de Veteranos de Glastonbury realizará su desfile anual del Día de los Caídos a las 9 a. m. La hora y el lugar de la asamblea es a las 8 a. m. en Welles Street, detrás de la iglesia de St. Paul.

En caso de mal tiempo, la comisión organizará una pequeña ceremonia en Hubbard Street Green.

Goshen

Domingo, Mayo 28, 2 p.m. to 3 p.m.

Granby

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos comenzará a las 10 am desde el estacionamiento de Geissler.

Hamden

Lunes, Mayo 29, a partir de las 10 a.m.

El 85º Desfile Anual del Día de los Caídos comienza en Hamden High School y continúa hacia el norte a lo largo de Dixwell Avenue hasta Hamden Middle School.

Inmediatamente después del desfile, habrá una Ceremonia de Recordación dentro del Auditorio Conmemorativo de Veteranos de la Escuela Intermedia Hamden en 2623 Dixwell Ave.

Las coronas se colocarán afuera en el Monumento a los Veteranos.

Killingly

Lunes, Mayo 29, 9 a.m. a 1 p.m.

Lebanon

Sábado, Mayo 27, 10 a.m.



El Desfile del Día de los Caídos comienza a las 10 a.m.

El tema del desfile de este año es "Líbano aprecia a nuestros veteranos de Vietnam".

Madison

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El desfile comenzará en la intersección de Samson Rock Drive y Boston Post Road y continuará hacia el oeste por Boston Post Road a través del centro de la ciudad y concluirá con una ceremonia en el parque de la ciudad.

Manchester

Lunes, Mayo 29, 9:30 a.m. a 11 a.m.

El desfile comenzará en el Army and Navy Club en Main Street, girará hacia el este en East Center Street y luego hacia el oeste en Nate Agostinelli Veterans Memorial Park. Terminará en el Center Memorial Park para un programa del Día de los Caídos en honor a los veteranos caídos.

En caso de que el desfile se cancele debido a las inclemencias del tiempo, el programa Center Memorial Park se llevará a cabo en el interior de The Salvation Army en 661 Main St. a las 11 a. m.

Mansfield

Lunes, Mayo 29, 9 a.m.

El desfile comenzará a las 9 a.m. en la intersección de la Ruta 195 y Bassetts Bridge Road en Mansfield Center y siga por Cemetery Road hasta el sitio de la ceremonia en el nuevo Mansfield Center Cemetery.

En caso de mal tiempo, se llevará a cabo una ceremonia abreviada en el gimnasio de la Escuela Intermedia Mansfield.

New Fairfield

Lunes, Mayo 29, 11 a.m.

Habrá una ceremonia del Día de los Caídos en el Veterans Memorial Park a las 11 a.m.

New Milford

Lunes, Mayo 29, 8 a.m. a 10 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos en Gaylordsville comienza a las 8 a.m.

El desfile conmemorativo del centro de New Milford comienza a las 10 a. m. frente a la biblioteca de New Milford.

North Branford

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos comienza a las 10 a.m.

Los grupos que estén marchando se formarán en Commerce Drive y seguirán hacia el este por la Ruta 80 hacia la Iglesia Congregacional de North Branford.

Todos están invitados a la estación de bomberos Company #1, 1531 Foxon Road en North Branford después de la ceremonia para tomar un refrigerio.

Orange

Domingo, Mayo 28, 10:30 a.m.

Rocky Hill

Lunes, Mayo 29, 9:30 a.m.

El desfile comienza en Rocky Hill High School y termina en Rocky Hill Town Green para una ceremonia del Día de los Caídos.

Roxbury

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

La ubicación del Desfile del Día de los Caídos es el verde de la ciudad.

Simsbury

Lunes, Mayo 29, 1:30 p.m. a 3 p.m.

American Legion Post 84 y VFW Post 1926 están organizando el desfile y la ceremonia del Día de los Caídos en el Veterans Memorial.

Los veteranos marcharán por Hopmeadow Street hasta el Veterans Memorial.

South Windsor

Lunes, Mayo 29 a las 10 a.m.

El Desfile y la Ceremonia del Día de los Caídos de la Comisión Patriótica se llevarán a cabo en el Veteran's Memorial Park en 575 Pleasant Valley Road.

Southbury

Lunes, Mayo 29, Memorial Day Parade at 11 a.m. y Picnic al mediodía

El Desfile del Día de los Caídos comienza a las 11 a. m. en Pomperaug Office Park y continúa por Main Street South hasta el Memorial Green para los servicios en honor a quienes sirvieron a nuestro país.

Main Street South entre Depot Hill Road y el Senior Center estará cerrada al tráfico durante el desfile.

El picnic será en Ballantine Park. Comienza al mediodía y dura hasta las 3 p.m.

Stafford

Lunes, Mayo 29, 11 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos de Stafford comienza a las 11 a. m. en Furnace Avenue, se dirige hacia el oeste por Main Street, se detiene en el Muro de Honor para una breve ceremonia y concluye en el American Legion Post 26 en 10 Monson Road con un servicio conmemorativo inmediatamente después, alrededor de 11:45

Trumbull

Lunes, Mayo 29 at 10 a.m.

El desfile se lleva a cabo en Main Street y el evento generalmente presenta veteranos y dignatarios, autos antiguos, bandas de música, escoltas, escuelas, exploradores y equipos deportivos.

Voluntown

Lunes, Mayo 29, 2 p.m., Voluntown Memorial Day Parade

Las ceremonias comienzan a las 2 p.m. en el cementerio de Robbins.

Luego, la procesión procede al Memorial Green para un programa conmemorativo, luego continúa a la Escuela Primaria Voluntown.

Waterford

Viernes, Mayo 26, 6 p.m.

Ceremonia del Día de los Caídos en Waterford Veterans Memorial Green.

Watertown

Lunes, Mayo 29, Memorial Day Parade, 10 a.m. al mediodía

El desfile comienza en Watertown Plaza en 1167 Main St. y continuará hacia el sur por la Ruta 63 hasta la Ruta 73 hasta Oakville Green. Seguirá una ceremonia.

El desfile se llevará a cabo llueva o truene. En caso de clima extremo, se tomará una determinación después de las 7 a. m. del día del desfile.

West Hartford

Lunes, Mayo 29, Memorial Day Parade, 10 a.m.

El Desfile del Día de los Caídos comienza en la esquina de Woodrow Street y Farmington Avenue y termina en el Ayuntamiento.

Habrá una breve ceremonia del Día de los Caídos después del desfile en el Veterans Memorial, en la esquina de North Main Street y Farmington Avenue.

En caso de lluvia, el desfile se cancela y la ceremonia se traslada al Auditorio del Ayuntamiento en 50 South Main Street a las 11 a. m.

West Haven

Lunes, Mayo 29, Memorial Day Parade, 10:30 a.m.

La ruta del desfile de 1 ½ millas sigue Campbell Avenue desde Captain Thomas Boulevard hasta Center Street.

Westbrook

Lunes, Mayo 29, Memorial Day Parade, 10 a.m.

La ruta es South Main Street, al otro lado de la Ruta 1, a la derecha en Wesley Avenue y a la derecha en Old Clinton Road hasta Town Green.

El desfile se lleva a cabo llueva o truene.

Wethersfield

Sábado, Mayo 27, Wethersfield Memorial Day Parade, 9 a.m., Memorial Day Ceremonies, 10:30 a.m.

El desfile va hacia el oeste por State Street hasta Nott Street, Garden Street, Church Street, Main Street y de regreso por Garden Street hasta Broad Street.

El puesto de revisión estará en Broad Street Green y el desfile continuará hacia el norte en Broad Street y cruzará Marsh Street hasta Village Cemetery para los servicios del cementerio.

Winsted

Lunes, Mayo 29

El desfile comienza a las 11:30 a. m., comenzando en el extremo oeste de la ciudad y terminando en el East End Park.

La Comisión del Monumento a los Soldados llevará a cabo una ceremonia del Día de los Caídos en el East End Park a las 12:15 p. m.

Windsor

Lunes, Mayo 29

La celebración del Día de los Caídos en Windsor comienza con una ceremonia en el Cementerio Elm Grove en Poquonock Avenue a las 8 a. m., seguida de una ceremonia en el Cementerio de Veteranos en Pleasant Street a las 9 a. m.

Después de la ceremonia, el desfile del Día de los Caídos marchará hasta el ayuntamiento, donde Art Miller, veterano del Ejército de EE. UU. en Vietnam, presentará el discurso del mariscal del desfile entre las 9:45 a. m. y las 10 a. m.

Windsor Locks

Lunes, Mayo 29, 10 a.m.

El desfile comenzará en Windsor Locks Safety Complex y continuará por Elm Street, luego terminará en Memorial Hall en Main Street.

Woodbridge

Lunes, Mayo 29, 11 a.m.

La ceremonia del Día de los Caídos en Woodbridge será en el monumento VFW frente al edificio del Centro en Meetinghouse Lane.

En caso de mal tiempo, el evento se llevará a cabo en el gimnasio del Edificio del Centro.

Woodbury

Domingo, Mayo 28, 2 p.m.