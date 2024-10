MBTA despide a cuatro empleados mientras investiga presunta actividad delictiva

La MBTA ha despedido a cuatro empleados mientras la agencia continúa investigando una presunta actividad delictiva en las instalaciones de mantenimiento de Cabot Yard.

El director general de la MBTA, Phillip Eng, confirmó los despidos en una conferencia de prensa el miércoles, y agregó que otro empleado también fue puesto en licencia, lo que eleva el número total de empleados involucrados en la investigación a 11. Siete permanecen de licencia.

“He hablado mucho sobre la necesidad de centrarnos en nuestra fuerza laboral, hacerla crecer y luego entregar los resultados al público. Estos son los tipos de acciones que no toleramos”, dijo Eng el miércoles. “Como gerente, también debo asumir la responsabilidad de asegurarme de que nuestros empleados no realicen este tipo de acciones. Vamos a seguir centrándonos en esta parte porque no es aceptable”.

Las instalaciones de Cabot Yard se utilizan para almacenar y mantener los vehículos y autobuses de la Línea Roja, y es donde se encuentran los trabajadores de las vías y los inspectores de la Línea Roja.

La investigación en curso involucra el presunto uso indebido de recursos para actividades no relacionadas con el trabajo.

Las acusaciones son que estos empleados estaban trabajando en vehículos privados en Cabot Yard durante las horas de trabajo. No está claro cómo se descubrió esta presunta actividad delictiva. Los detalles específicos aún no se han publicado.

"Esta presunta mala conducta no refleja los valores de la comunidad de MBTA, y no ha afectado ni afectará el progreso que estamos logrando en todo el sistema. Estamos tomando estas acusaciones muy en serio, ya que tenemos la obligación con el público al que servimos y con nuestra fuerza laboral de garantizar que cada empleado cumpla con los más altos estándares de conducta. Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas en función de los hallazgos de la investigación y evitar que una situación como esta vuelva a suceder", escribió Eng en un comunicado de prensa después de hacer sus comentarios el miércoles.

La T ha dicho que tomará todas las medidas disciplinarias necesarias con respecto a este asunto. La gerencia también planea aumentar las visitas al sitio.