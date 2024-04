Detienen en Chelsea a presunto miembro de la MS-13 acusado de agredir a policías y familiares

Un hombre salvadoreño y presunto miembro de la pandilla MS-13 fue arrestado por ERO Boston cerca de su residencia en Chelsea, Massachusetts, y ahora espera por ser deportado, dijeron las autoridades.

“Este no ciudadano salvadoreño no sólo era miembro de una violenta pandilla callejera. Era una amenaza para nuestros residentes de Massachusetts”, dijo el director de la oficina local de Boston de ERO, Todd M. Lyons. “Estamos constantemente en estas calles aprehendiendo lo peor de lo peor. ERO Boston continuará priorizando la seguridad pública arrestando y expulsando a los delincuentes no ciudadanos más atroces de nuestras comunidades de Nueva Inglaterra”.

De acuerdo con información provista por ERO Boston, el hombre de 27 años fue acusado de asalto y agresión a un oficial de policía, resistencia al arresto y asalto y agresión a un familiar o miembro del hogar. Se dijo que fue detenido en Chelsea, el 28 de marzo, y que es un miembro documentado de la famosa pandilla callejera transnacional MS-13.

Funcionarios de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos lo detuvieron el 22 de noviembre de 2014, cerca del Valle del Río Grande, Texas, después de que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos sin haber sido inspeccionado, admitido o concedido la libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense. Se dijo que los agentes emitieron al no ciudadano una notificación para que compareciera ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) y lo sometieron a un proceso de deportación. ICE lo liberó el 25 de noviembre de 2014, con una orden de reconocimiento en espera del proceso de deportación, se añadió.

El Departamento de Policía de Chelsea lo arrestó el 26 de junio de 2016 por portar un cuchillo de más de 4x1 pulgadas, considerada un arma peligrosa. Luego, ICE arrestó al ciudadano salvadoreño en Chelsea el 1 de noviembre de 2016, y un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su expulsión de Estados Unidos a El Salvador el 25 de agosto de 2017, decisión que el salvadoreño apeló.

ICE lo liberó bajo orden de supervisión el 25 de mayo de 2018y tras un arresto en Maryland en 2021, tras lo cual se revocó su orden de supervisión, ERO expulsó al presunto pandillero el 22 de octubre de 2021.

Se dijo que el hombre reingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una fecha desconocida y en un lugar desconocido, hasta que el 2 de mayo de 2023, el Departamento de Policía de Chelsea lo arrestó y ERO Boston presentó una orden de detención de inmigración en su contra.

El hombre pudo quedar libre bajo fianza hasta que agentes de deportación de ERO Boston lo detuvieron en marzo pasado. Permanecerá bajo custodia de la ERO hasta su expulsión de los Estados Unidos, se dijo.