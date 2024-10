Disparidad en tratamientos para combatir la adicción a opioides

En Filadelfia, Nueva York y Boston, la adicción a las drogas prevalece en la mayoría de las ciudades del noreste del país, un problema que sigue evolucionado a lo largo de varias administraciones gubernamentales.

"Sabemos que en los Estados Unidos, aproximadamente uno de cada seis adultos sufre de adicción" Explica el Doctor Morgan Younkin, quien se dedica a la reducción de riesgo en personas que consumen drogas. Younkin indica que los porcentajes de adicción entre los grupos étnicos son similares.

"La experiencia de una persona hispana con adicción en este país es diferente que a personas blancos o de otros grupos". Apunta Younkin.

De acuerdo con el Buró de Servicios Contra la Adicción de Massachusetts, únicamente el 18% de los hispanos accede a tratamientos para combatir la adicción a los opioides, en comparación a un 64% de la población caucásica.

"Nuestro sistema de tratamiento de adicción en muchas partes no está formado por personas hispanas, con respecto de la cultura o lenguaje y así puede provocar dificultades en encontrar una forma de tratamiento o apoyo por adicción que va a funcionar para una persona hispana. Entonces ese es un problema que a nosotros como especialistas en el tratamiento de adicciones. Es un enfoque que tenemos que mejorar, con una vista e igualdad que cada grupo puede acceder y obtener tratamiento que está hecho y formado especialmente por personas antes de esa experiencia" Explica Younkin, quien trabaja para el Programa de Salud para Personas sin hogar en Boston.

A esta carencia, se suma otro problema, la mezcla de sustancias como la Xilacina o "Tranq" un sedante veterinario que al ser consumido con opioides, desacelera el ritmo cardíaco y la respiración, aumentando la posibilidad de sobredosis o muerte.

Además provoca profundas laceraciones en la piel.

"El dolor de la úlcera que se forma en la piel, en los músculos, en las venas, es tan tan fuerte que te obliga a seguir inyectándose tranq, a pesar de que es el mismo tranq que te está provocando la herida" Explica la Dra. Camila Gelpí Acosta, quien se dedica al estudio académico del consumo de drogas.

"El fentanilo tiene un efecto eufórico muy corto comparado con la heroína, por ejemplo. Así que quien está usando fentanilo se ve en la necesidad de tener que buscar la cura nuevamente de una manera más frecuente. Los vendedores de drogas han logrado darle 'patitas' extender la vida del fentanilo al combinarlo con el tranq, que no les cuesta nada, ellos no están gastando mucho dinero en producir esta combinación tan letal de drogas" Explica Gelpí-Acosta.

Según el flujo de datos de suministro de drogas (MADDS) la xilacina ha sido encontrada en al menos 50 % de las muestras de opioides en Massachusetts.

GRUPOS MÁS IMPACTADOS

"Cuando miramos dentro de la comunidad latina ¿Quién es el que está en la calle? ¿Qué grupo étnico latino? El que está en la calle muriendo de sobredosis con VIH, con hepatitis C, Son los puertorriqueños, Y esto es una realidad en Filadelfia, en Boston, en New York y en Chicago. Explica Gelpí-Acosta cuyo estudio académico indica que en 2018, la tasa de muertes a nivel nacional por sobredosis entre hombres boricuas era 33% más alta que hombres blancos.

Y de 2015 a 2019 esa tasa de mortalidad por sobredosis entre puertorriqueños triplicaba a la de los mexicanos.

Gelpí-Acosta agrega que desde el 2014 esta disparidad ha sido una tendencia por lo que hay razones para esperar que los números de 2020-2023 sean comparables.

"¿Qué se necesita hacer? ¿Qué necesitamos que los Departamentos de salud en Boston, en New York, en Filadelfia hagan para para evitar la sobredosis en la comunidad puertorriqueña? que por ende sería bajar la sobredosis en la comunidad latina en general. Si tú bregas con los puertorriqueños vas están bregando con la mayoría de los latinos que están teniendo estos problemas"

Gelpí-Acosta sugiere desagregar los datos, no incluir a todos los hispanos dentro de una sola categoría "El problema es que no todos los latinos están teniendo estos problemas. Así que estamos invirtiendo dinero en comunidades latinas que no tienen el problema, por ende, estamos votando ese dinero y estamos ‘vulnerabilizando’ aún más a la comunidad puertorriqueña que desde el 2017, tiene una incidencia de sobredosis fatal, más alta que la comunidad blanca" Finalizó Acosta.

La historia de Lázaro

Lázaro Bustamante llegó a los Estados Unidos procedente de Cuba a los 17 años y dice que sin darse cuenta entró a un mundo en el que pasaría atrapado por décadas "En sí lo que me hizo a mí consumir drogas fue la soledad, porque yo vine a este país sin ningún familiar, cuando llegué a Boston, Massachussets. Tuve que comenzar a robar, tuve que comenzar a hacer cosas negativas para poder sobrevivir, aunque yo no quería hacerlas. En esos momentos yo era joven, yo no tenía esa inteligencia. Yo no sabía el idioma, y lo que me metieron fue a vender droga y de vender droga comencé a usarla". Recuerda Lázaro.

Lázaro lleva más de cuatro años sin consumir drogas, los describe como los mejores años de su vida entera "Como dice la Biblia, yo no estaba muerto, solamente estaba perdido en un mundo que yo no pertenecía. Entonces un día no podía aguantar más el dolor del cuerpo, el sufrimiento y el castigo de las drogas. Y yo solamente pedí que alguien me salvara y fue algo que pasó momentáneamente. Vino un señor que yo conozco, que es el amigo del hospital, se apareció sin yo llamarlo y me dijo 'Si quieres ir para Detox ahora mismo yo te llevo'. y le dijo sí, me quiero ir para Detox y desde ese día no he usado más droga. Eso fue en el invierno del 2020"

Lázaro dice que la mayoría de las personas no entienden por qué alguien que cae en adicción, indica que los eventos más comunes pueden desencadenar en una crisis "Puede ser un problema familiar o puede ser una pérdida de trabajo, o puede ser un amigo que te traicionó, la pérdida de hijo"

En su experiencia, Lázaro dice que buscar el apoyo adecuado es fundamental para salir de la adicción "El consejo que yo le doy a esa persona es que si no lo puede hacer él mismo, que busque ayuda de los demás adultos que llevan más de cinco o seis años en recuperación que busque como ir a un programa que lo puedan ayudar, que se sienta como que está entre familia, que no sepa que va a ser discriminado porque es un adicto y también el consejo que yo le doy es que no importa a cuanto programa un adicto que se salga y vuelva a caer vaya si no está dentro de su corazón y no está de su propia voluntad de decir no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir haciendo las cosas negativas hasta hoy, hasta que Él no se encuentre en Él mismo por dentro y se reconozca, jamás y nunca va a poder parar".

