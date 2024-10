Desequilibrio racial en escuelas públicas de Massachusetts

Un reporte preparado por Concejo Asesor sobre el desequilibrio racial, indica que la segregación en las escuelas públicas de Massachusetts afecta a al 64 por ciento de los estudiantes hispanos en el estado.

A pesar de que el estudio fue solicitado por las autoridades educativas del estado, los autores del reporte dicen que las mismas autoridades que hicieron la petición ignoran sus observaciones, ya que ni siquiera han discutido formalmente los hallazgos del reporte.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

De acuerdo con el reporte, las escuelas segregadas son aquellas que cuentan con menos recursos y por consecuente, no brindan las mismas oportunidades educativas para más de medio millón de estudiantes, la mayoría de ellos de la raza negra e hispanos, algo que el Concejo considera ilegal.

El Dr. Raúl Fernández, líder del equipo que preparó el reporte cree que la responsabilidad de actuar recae sobre la administración de la Gobernadora Maura Healey y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). Fernández asegura que ambas entidades deberían actuar antes de que este asunto termine en la corte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Nada de lo que yo dijeron en ese reporte es difícil para implementar" Explica Milly Arbaje-Thomas, Directora de la METCO, una organización dedicada a encontrar mejores oportunidades para los estudiantes de hispanos y negros de Boston, transportándolos diariamente a mejores distritos escolares en ciudades aledañas.

"Tenemos que poner más recursos financieros en esas escuelas. Tenemos que mirar si nuestros estudiantes están haciéndolo bien académicamente y si hay algunos huecos que podemos nosotros enfrentar para asegurar que todos los estudiantes, no solamente los de la raza blanca americana, puedan tener éxito". Apuntó Arbaje-Thomas.

El reporte indica que los estudiantes negros e hispanos que asisten a una escuela descrita como "Intensamente segregada para no blancos". Reciben una educación inferior o pobre en comparación a sus contrapartes, en escuelas no segregadas.

Específicamente, el reporte indica que en una puntuación máxima de 99%, las escuelas con una población de estudiantes mayoritariamente blancos obtienen una puntuación de 66,3 por ciento en rendimiento, mientras que las escuelas segregadas, no blancas obtienen una puntuación de 18,7 por ciento. Es una amplia brecha de 48 puntos.

Tanto el Comisionado, como el Secretario de Educación del estado rechazaron brindar una entrevista sobre el reporte.

"Llevamos años desde que pudimos destruir lo de mantener las escuelas y nuestros estudiantes separado por raza y por color pero hoy en día con ciertas pólizas, seguimos haciendo lo mismo” Argumenta Jonathan Guzmán, Vicepresidente del Concejo Escolar de Lawrence, Massachusetts, una ciudad cuya población es 82 por ciento hispana.

Las escuelas públicas de Lawrence han sido categorizadas como de "Bajo rendimiento crónico" por lo que están bajo el control total del estado desde hace casi más de una década, y aun así, líderes académicos de ese Distrito dicen que llevan años sufriendo por la falta de recursos "¿Cómo tú estás pensando que por tantos años no hemos recibido lo que se supone que se nos dé, para poder echar adelante donde todavía hoy no es suficiente? Recibimos un 95% del estado y todavía nuestros maestros no se le paga un salario justo. En comparación con ciudades alrededor de nosotros" (Methuen, Haverhill, Andover)

Guzmán dice que en comunidades como Lawrence, las necesidades extracurriculares de los estudiantes son mayores, se requiere de servicios adicionales para aprender inglés, más consejería y apoyo para familias que viven en situación precaria.

El reporte también revela una opción en la ley estatal que establece que si un estudiante asiste a una escuela segregada, y su familia no está conforme con el desempeño de la institución, tienen el derecho de exigir que el estudiante sea transferido a otro distrito escolar.

El concejo contra el desequilibrio racial hace 18 recomendaciones para remediar el problema, usted puede leerlas en este enlace (https://www.canva.com/design/DAGGUi-BWoY/bUgD9sILXWnkcmbmoepa1Q/view?utm_content=DAGGUi-BWoY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1)

¿Tienes una pista de noticias para los investigadores de Telemundo Nueva Inglaterra? Envíala a nuestro formulario web, junto con las imágenes que muestren el problema y una descripción de lo sucedido.