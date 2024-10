Hispanos tienen menor acceso al cuidado de salud mental

El 10 de octubre marca el Día Nacional de Salud Mental, de acuerdo con cifras oficiales, uno de cada cinco estadounidenses experimenta al menos un episodio de salud mental cada año.

En Massachusetts, más de 270 mil residentes viven en comunidades que carecen de suficientes especialistas para tratar condiciones psicológicas o psiquiátricas.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“También sabemos que el 95% de las personas con un trastorno por uso de drogas no creen que necesitan ayuda” Explica Dennis Romero, director regional de SAMHSA (Administración de servicios para la salud mental y abuso de sustancias) agregando que, para superar esa dificultad entre la comunidad hispana, se debe romper la barrera del lenguaje. "Hay que reconocer que el 75% de esas personas con una condición psicológica no siente que los demás sean comprensivos o compasivos con su enfermedad"

Según la última Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y Salud de 2023, entre los adultos de 18 años o más que tuvieron un episodio depresivo mayor o cualquier enfermedad mental durante el último año, los adultos hispanos tienen menos probabilidades que los adultos blancos de haber recibido tratamiento de salud mental.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Las cifras federales indican que únicamente el 22 por ciento de los hispanos reporta sufrir alguna condición mental, el porcentaje de los que se mantienen en tratamiento es menor "No le puedo decir cuántas veces tengo a alguien que ha sido tratado y después dice no, dejé de buscar tratamiento ya porque no tenía nadie que me escuche, que me entienda”. Dice Roger Rivera, un Psiquiatra, especializado en el tratamiento del trastorno bipolar.

La Alianza Nacional Para La Salud Mental dice que en Massachusetts, un millón 155 mil adultos sufre de al menos una condición de salud mental, una población que sería seis veces el tamaño de Worcester.

De acuerdo con expertos, la falta de atención se debe a que no hay suficientes proveedores que hablen o español o tengan la conexión cultural requerida para iniciar un tratamiento efectivo.

Solicitamos al Estado el número oficial de proveedores de salud mental que hablan español y hasta el momento no han compartido tal información.

No obstante, mediante un motor de búsqueda independiente registra a 1,138 proveedores que ofrecen estos servicios en español (En comparación a más de 5,500 proveedores en inglés)

"Uno de los mayores problemas, pienso yo, es el acceso a los servicios. Desafortunadamente, hay pocos trabajadores que hablan español dentro de las agencias que ofrecen servicios sociales y estos trabajadores son los que ayudan a los pacientes a navegar los recursos limitados que existen". Explica Natasha Vargas, coordinadora de servicios del programa de salud para personas sin hogar en Boston, ella ha visto las consecuencias de esa falta de atención directamente en las calles.

"Vemos muchos problemas mentales que no se han tratados, se ven problemas de adicción, se ve problemas crónicos de salud también". Apuntó.

Algo que para el Psiquiatra Roger Rivera, es frustrante, ya que "Sí se identifica temprano, se trata temprano. evitamos muchas de las consecuencias".

Rivera dice que el diagnóstico erróneo, la desconexión cultural, la falta de acompañamiento psicológico y el estigma, pueden ser catastróficos en ciertos trastornos, uno de ellos la bipolaridad.

"Es una condición tan aguda, que si no lo trato, el daño a largo plazo no es tan solo al individuo, al cerebro, a nivel cognitivo son daños a veces irreversibles y no tan solo el daño que le está haciendo el individuo,

Para encontrar más información sobre servicios de salud mental usted puede visitar los siguientes enlaces:

Departamento de Salud Mental de Massachusetts | Mass.gov

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA | SAMHSA

Servicios y Solicitudes | Mass.gov

Home (handholdma.org)