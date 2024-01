¿Debería hacerle a mi hijo una evaluación de salud mental?

To read in English click here.

Los exámenes regulares de salud son parte regular de nuestras visitar al doctor, y los exámenes de detección de problemas de salud mental se han vuelto cada vez más comunes en los consultorios de pediatras y las escuelas de todo el país.

Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, alrededor del 50% de las afecciones de salud mental a lo largo de la vida comienzan a los 14 años y la intervención temprana puede tener un gran impacto. Conversamos con el Dr. Felix Trede del East Boston Neighborhood Health Center para profundizar sobre cómo los exámenes de salud mental pueden ser una gran ayuda.

"Cuanto antes reconozcamos algunos de esos primeros signos de un trastorno de salud mental en desarrollo, más eficazmente podremos intervenir y, a menudo, evitar que se convierta en algo más grave y más difícil de tratar", explica Trede.

Trede dice que las pruebas de salud mental pueden ayudar a detectar síntomas internalizados que pueden ser menos perceptibles y también pueden detectar signos tempranos de un trastorno de salud mental, lo que permite una intervención más temprana y mejores resultados.

"Podemos experimentar síntomas internalizados o externalizados de depresión y ansiedad, y esos síntomas internalizados a menudo son menos perceptibles. Por eso, las pruebas de detección realmente pueden ayudar a detectar esos síntomas".

El proceso implica responder una serie de preguntas. Para los niños más pequeños, puede que sea necesario que uno de los padres complete el cuestionario, pero Trede recomienda dejar que los niños mayores respondan solos; ya que puede haber cosas que prefieran mantener en privado.

Si su hijo nunca se ha sometido a una evaluación de salud mental, Trede dice que es importante estar atento a posibles signos de un problema.

Algunos de los más comunes en los jóvenes incluyen aumentos de la ansiedad y la depresión, que han ido en creciendo desde la pandemia.

"Estaría atento a aumentos en el aislamiento social y la soledad, aumentos en la desesperanza. Si nota que su hijo muestra menos interés en conectarse con otras personas y con sus compañeros en persona y pasa demasiado tiempo en las redes sociales, a veces eso también puede ser una señal de advertencia", afirmó.

Otros signos pueden incluir cambios en el sueño y el apetito, retraimiento o falta de interés en actividades que antes les proporcionaban placer.

Y a veces, dice Trede, los síntomas psicológicos pueden volverse físicos.

"Si nota que su hijo tiene dolores crónicos, dolores de estómago, dolores de cabeza que no parecen tener una explicación médica clara, esas también pueden ser algunas señales de advertencia".

Los exámenes de salud mental, que pueden realizarse en el consultorio de un pediatra, en las escuelas, en línea o en otros entornos de apoyo, no son una herramienta de diagnóstico y solo funcionan si se siguen las recomendaciones.

"Las evaluaciones son en realidad algo que señala posibles señales de advertencia de posibles preocupaciones de un problema de salud mental. Luego, el trabajo del profesional de la salud mental es evaluarlo más a fondo y ayudar al niño, a los padres y a la familia a decidir los próximos pasos", explicó Trede.

Un proveedor puede ofrecer una derivación para terapia a largo plazo u otra atención. Si la situación es más grave, se pueden tomar medidas más inmediatas.

"Si parece haber necesidades más urgentes o síntomas más graves, tal vez se consideraría una derivación a un nivel superior de atención. Eso podría incluir una unidad de estabilización de crisis, un programa de hospitalización parcial".

La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible por teléfono al 988. Y si busca ayuda en persona, existen opciones disponibles.

El East Boston Neighborhood Health Center abrió recientemente un centro de atención urgente de salud mental en 10 Gove Street en East Boston. El centro puede aceptar pacientes a partir de los 6 años. Está abierto a cualquier miembro del público, independientemente del estado del seguro. Este y otros centros similares están diseñados específicamente para gestionar una crisis de salud conductual. Este tipo de centros pueden reducir las largas esperas para recibir atención de salud mental que se han reportado en los últimos años en las salas de emergencia de los hospitales infantiles.

Trede enfatizó que, al final, es trabajo de los padres determinar el curso de acción correcto para su hijo.

"Quiero enfatizar que los padres tienen el poder de tomar decisiones en última instancia. Los niños no serán sometidos a un tratamiento que los padres no aprueben. Pero sí quiero reafirmar que las pruebas de detección son importantes, ¿verdad? Podrían marcar la diferencia entre detectar signos tempranos de una condición de salud mental y tratarla efectivamente versus un trastorno que pasa desapercibido, progresa más seriamente y luego se convierte en algo que se vuelve más difícil de tratar".

Y vale la pena señalar que las evaluaciones de salud mental no solo pueden detectar un problema potencial, sino que también pueden ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso durante un plan de tratamiento.