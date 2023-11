Beneficios de iniciar terapia a temprana edad

To read in English click here.

Sabemos que la salud mental es importante para nuestro bienestar general. pero ¿cuándo es la edad adecuada para ver a un profesional? Una encuesta de salud nacional encontró que solo el 11,3% de los niños de 5 a 11 años recibieron tratamiento de salud mental en 2021, en comparación con el 18,9% de los de 12 a 17 años

Entonces, ¿a qué señales deben prestar atención los padres y cuál es el mejor enfoque para niños de diferentes edades?

Consultamos con el Dr. Felix Trede del East Boston Neighborhood Health Center sobre cómo encontrar la terapia apropiada de acuerdo a la edad.

¿Existe una edad para empezar a llevar a su hijo a terapia?

Trede dijo que no hay un rango de edad específico que recomiende que un niño pueda comenzar la terapia, pero la edad puede influir en el tipo de terapia que podría funcionar mejor.

"Sabes, los niños más pequeños dicen que las edades de 3 a 6 años probablemente se beneficiarán más de la terapia de juego, mientras que los niños mayores podrían gravitar más hacia la terapia de conversación tradicional. Sabes, en mi práctica, trabajo con niños de todas las edades y tengo algunos niños en los que Hacemos una combinación de ambos, ya sabes, donde es posible que hayamos comenzado a hacer terapia de juego y luego, a medida que el niño crezca, haremos la transición a una terapia de conversación más tradicional y aún participaremos en alguna terapia de juego, lo que podría ser útil para el niño. en el procesamiento de experiencias y emociones."

Agrega que hay terapias disponibles para niños de hasta 2 años y, a menudo, se centran en la interacción entre padres e hijos y en equipar a los padres con las herramientas que necesitan para satisfacer las necesidades de sus hijos.

"Y creo que la terapia familiar también es una gran opción para familias con niños de todas las edades, donde el terapeuta puede ayudar a toda la familia a comunicarse y afrontar algunos de los desafíos que puedan surgir con el niño".

¿Cuáles son algunas señales de que deberías llevar a tu hijo a un psicólogo?

Cómo encontrar al terapeuta adecuado para tu hijo

La confianza entre el paciente y el proveedor, pero también entre los padres y el proveedor, es un factor importante a considerar.

"Comenzaría hablando con su hijo sobre sus preferencias. ¿Tiene una idea de con qué tipo de persona podría sentirse cómodo? ¿Se sentiría más cómodo con un terapeuta de cierta identidad de género o de cierta raza o raza? ¿trasfondo cultural?"

Trede dice que es una buena idea solicitar una reunión inicial con un terapeuta antes de que conozca a su hijo para que usted, como padre, pueda tener una idea de cómo lo hace sentir.

"Usted es el experto en su hijo, por lo que es posible que tenga una idea de si sería una buena opción para trabajar con su hijo. Por eso, me entero con bastante frecuencia de que los padres tal vez prefieran reunirse conmigo primero antes de que yo conozca a su hijo". ".

¿Es la medicación la opción correcta para mi hijo?

El uso adecuado de la medicación, especialmente en niños más pequeños, es un debate continuo en este campo. Y si bien los estudios han encontrado que la intervención temprana es útil en una variedad de problemas de salud mental y conductual, no hay una respuesta clara sobre cuál es el mejor enfoque.

Trede dice que ser minucioso es muy importante al considerar si la medicación es la opción correcta.

"Es un tema difícil y a veces controvertido. Me he encontrado con situaciones en las que me preocupaba que un niño pudiera haber sido medicado de manera inapropiada y que eso pudiera tener consecuencias negativas en su salud mental y física, posiblemente", dijo Trede.

Usó un ejemplo de cómo los síntomas comunes de un problema pueden superponerse con otros, lo que lleva a un diagnóstico incorrecto. Pero los medicamentos también pueden tener muchos beneficios y no deben descartarse como una opción.

"Creo que mi mensaje para llevar a casa es que es muy importante evaluar y diagnosticar cuidadosamente antes de considerar la medicación para un niño en la mayoría de los casos. Correcto. Por lo general, recomendaría, si es posible, comenzar con intervenciones no farmacológicas antes de considerar la medicación. "Dicho esto, hay algunas circunstancias en las que, ya sabes, intervenir con medicación al principio del tratamiento también puede ser importante y apropiado. Si hay algunos síntomas graves, por ejemplo, síntomas psicóticos, si el niño está participando en actividades de alto riesgo". comportamientos que nos preocupan mucho, a veces puede estar indicada una intervención más temprana con medicamentos", afirmó Trede.

Venciendo los estigmas

El estigma y las sensibilidades culturales aún se ciernen sobre el espacio de la salud mental y, a veces, eso puede hacer que los padres duden en comunicarse con un profesional. Trede dice que su objetivo siempre es conectarse con sus pacientes y sus padres para comprender de dónde pueden provenir sus dudas para que puedan resolverlas juntos.

"Realmente quiero entender las preocupaciones particulares de una persona sobre el acceso a la atención de salud mental, porque esas preocupaciones a menudo provienen de un lugar válido y razonable. Muchas de las personas con las que trabajamos han tenido experiencias difíciles en el pasado, tal vez en lo que respecta a ya sea atención de salud mental o atención médica o el sistema. Así que realmente quiero escucharlos primero y validar esas inquietudes. Pero luego, con el permiso de la persona, también podría proporcionar alguna información que podría ser útil. Así que podría hablar con un padres sobre cómo sería la terapia con sus hijos y cómo podría beneficiarlos. Algunas piezas importantes de las que me gustaría hablar son la confidencialidad y lo que eso significa. La importancia de involucrar a los padres en el tratamiento tanto como sea posible". Dijo Trede.

Añade que nadie debería sentirse presionado a continuar con un plan de tratamiento con el que no se siente cómodo o para el que no está preparado.

Recursos

Puede obtener más información sobre los servicios disponibles en East Boston Neighborhood Health Center aquí.

Encuentre apoyo de salud mental en Massachusetts aquí.