Consejos para que tus hijos tengan un exitoso regreso a clases a nivel emocional

Los días previos al regreso escolar y los primeros días en clase pueden resultar abrumadores para padres e hijos, especialmente a nivel emocional. Pero estar informado sobre los desafíos que su hijo podría enfrentar y saber cómo lidiar con los obstáculos del día a día puede facilitar las cosas.

Nos sentamos con Edna Rodríguez, psicóloga clínica y experta en salud mental de adolescentes, para pedirle consejo mientras regresamos a la escuela.

Regreso a la escuela y de vuelta a la rutina

Rodríguez cree que lo más importante que puede hacer con sus hijos es establecer expectativas para la escuela, no sólo en lo académico sino en otras áreas, incluido el cuidado personal.

“Tener conversaciones sobre el cuidado personal y cómo van a equilibrar la carga académica con las actividades extracurriculares y, ya sabes, sentirse bien o sentirse óptimo. Así que tener esas conversaciones es muy importante”, explicó.

También debes asegurarte de establecer una rutina, especialmente si has estado relajado durante el verano. Rodríguez dice que un patrón de sueño saludable es clave, y eso comienza con una hora fija para acostarse. También puede incluir que los niños se despeguen de las pantallas durante un tiempo antes de irse a dormir.

“¿Podemos hacer algo que sea calmado antes de ir a dormir? Parar el uso de tecnología: cuanto más pasamos frente al televisor o al teléfono, más despierto se siente nuestro cerebro. Entonces produce el efecto contrario cuando intentamos ir a dormir”.

Pero si bien los padres pueden establecer una rutina exitosa en casa, también debemos establecer una fuera de casa. Especialmente para los niños más pequeños que quizás no estén acostumbrados a la rutina escolar, esto puede ser un desafío. Rodríguez dice que los padres deben esforzarse por crear un ambiente donde sus hijos se sientan seguros y protegidos, para que puedan hablar con usted cuando las cosas no vayan bien.

“No tenemos la tarea de resolver todo en la vida de nuestros hijos, pero sí tenemos la tarea de estar ahí y apoyarlos tanto como podamos. Entonces, crear un ambiente para eso, escucharlos. Escucharlos, hacerles preguntas, pero también simplemente estar ahí.

Añade que estar allí no siempre significa hablar sobre un tema específico; puede ser tan simple como estar presentes juntos, ver una película, jugar un juego de mesa e incluso videojuegos.

“Simplemente estar ahí para ellos y hacerlos sentir seguros. Entonces, cuando suceden cosas en la escuela, cuando las cosas se ponen difíciles académica, social e internamente, pueden venir a nosotros, ¿verdad? Y pueden decir y expresar: Oye, las cosas no van bien o no me siento bien en la escuela”.

¿Qué pasa si su hijo está involucrado en una situación de bullying?

El acoso puede ser uno de los peores temores de los padres. Rodríguez dice que normalmente hay señales a las que hay que prestar atención.

“Lo más probable es que los niños no se expresen verbalmente, algunos podrían y otros no. Así que preste atención a las cosas que los niños no dicen, a su comportamiento. Cuando los niños se aíslan, se retraen, se vuelven ansiosos, temerosos y comienzan a evitar la escuela como los niños a los que les gustaba la escuela y ahora, de repente, dicen: No quiero ir a la escuela. Realmente no quiero estar allí. Esa es una señal.

Ella señala que, si bien a veces los padres pueden sentirse frustrados con el personal de la escuela, es mejor recordar que generalmente están de su lado y conectarse con ellos puede ayudarlos a comprender lo que está sucediendo. También puede ser proactivo al hablar con profesores u otros administradores.

“Si su hijo tiene antecedentes de haber sido víctima de acoso escolar. Y usted sabe que eso sucedió el año pasado, comenzando con conectarse con el personal de la escuela, enviando correos electrónicos, iniciando sesión en todas las reuniones posibles para que pueda conocer a las personas que estarán allí cuidando a sus hijos o a su hijo para que usted pueda conseguir esas conexiones”.

Y sobre ese tema, Rodríguez dice que no es necesario esperar a que suceda algo malo para conectarse con el maestro de su hijo. Atrás quedaron los días de esperar la conferencia de padres y maestros; ahora la tecnología ha facilitado la construcción de una relación, lo que podría ayudar a evitar posibles problemas.

“Por eso hay varias aplicaciones que las escuelas utilizan para comunicarse directamente con los profesores. Existen una especie de redes sociales para escuelas donde puedes mantenerte activo y saber qué está pasando con tus hijos y quiénes son sus maestros. Muchas veces hasta puedes ver lo que pasa en la escuela porque publican fotos y demás”, dice.

Niños y la tecnología

Sobre el tema de la tecnología, Rodríguez dice que si bien puede ayudar en todo lo que hacemos, sigue siendo importante controlar el uso que hace su hijo para asegurarse de que la esté usando de manera adecuada y responsable.

“Nuestros hijos, estamos entrenando a nuestros hijos para que sean adultos. Entonces, en última instancia, les brindamos lo que necesitan para tomar decisiones que sean saludables y seguras para ellos con nuestra guía. Así que usamos todo eso, los controles parentales y la estructura para guiarlos y, con suerte, puedan tomar esas decisiones por sí mismos”.

Esto puede incluir limitar el tiempo o el uso de la tecnología y, especialmente para los niños mayores que desean más privacidad, hablar sobre las posibles consecuencias de su comportamiento.

“Es todo un acto de equilibrio. Usted tiene privacidad con responsabilidades, por lo que cuando no cumplen con sus responsabilidades, es necesario monitorear su privacidad. Y mientras tengamos acuerdos, los niños mayores deben sentarse a la mesa, hay ciertas cosas que no son negociables y sobre las que no queremos ser demasiado democráticos. Pero hay cosas sobre las que deberíamos negociar”, dijo Rodríguez.