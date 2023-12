Investigan balacera que alcanzó a dos autos en Chelsea

Otro nuevo hecho violento sacudió a la ciudad de Chelsea, Massachusetts en menos de 24 horas. Esta vez, dos vehículos fueron baleados el martes en la noche en una concurrida calle de la ciudad.

La policía de Chelsea está investigando activamente varias ráfagas de balas que fueron disparadas en el área del ayuntamiento por sujetos desconocidos. Dos vehículos de interés resultaron impactados por los proyectiles.

Residentes dicen estar alarmados con el aumento de los hechos de sangre y armas de fuego.

Nazario Hurtado, quien vive en Chelsea dijo que estaba “saliendo de mi casa se escucharon y vi lo que pasó aquí se escucharon los tiros comprende? Ayer pasó un apuñalamiento hoy otra vez un tiroteo aquí hay mucha inseguridad demasiada inseguridad aquí hay mucha gente que viene yo no sé dónde viene pero se reúnen y pasa esto hay mucha inseguridad por acá es peligroso comprende, uno viene con miedo de trabajar y llega a su casa y no sale para nada no puede ser eso es lo que pasa aquí”.

José Ortega, también fue testigo de lo ocurrido y dice que este nuevo hecho violento, reafirma la decisión de mudarse de Chelsea por el bienestar de sus hijos, “ yo viví seis años aquí y me fui con mi esposa porque sé la situación como seguía aquí que es muy peligroso sale mejor irse uno por bienestar de ellos decidimos yo y mi esposa mejor mudarnos para otro lugar”.

Los detectives dijeron que recuperaron algunas pruebas balísticas, así como los dos vehículos de interés, que al parecer están involucrados en la balacera.

A pesar de la gran cantidad de disparos en plena vía pública, no se reportaron heridos. Este reciente incidente y el reciente apuñalamiento en la ciudad mantienen a las autoridades en alerta.

La investigación continúa en el área y autoridades siguen buscando videos y otros testigos.