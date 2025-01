Droga hallada tras pesquisa en refugio de emergencia en Revere estaría valorada en $1 millón

Un hombre que se alojaba en un refugio de emergencia del estado en Revere, Massachusetts, enfrenta 11 cargos, tras una pesquisa que condujo a la incautación de un arma de gran potencia y grandes cantidades de droga, con un valor estimado en la calle de un millón de dólares, según las autoridades.

Leonardo Andujar Sánchez, de 28 años, fue arrestado después de la orden de allanamiento que se realizó en el hotel Quality Inn, en Morris Street, la semana pasada. Se dijo que los oficiales hallaron un rifle AR15, balas de distintos calibres, y aproximadamente 5 kilos de cocaína y fentanilo, dijo la oficina de la fiscalía del Condado Suffolk el jueves en la noche.

Según las autoridades, el pasado viernes 27 de diciembre, la policía de Revere inició una investigación dentro de la habitación del hotel, descubriendo las armas y las drogas, además de tres cargadores de rifle de gran capacidad, uno de los cuales estaba cargado con munición .556.

"Este individuo puso en peligro a los ocupantes del hotel, a los trabajadores del lugar, al personal de seguridad pública y a la comunidad en general", afirmó el jefe de la policía de Revere, David J. Callahan. "Su arresto subraya nuestro compromiso de trabajar incansablemente para proteger a nuestra comunidad de quienes trafican con fentanilo letal y poseen armas de fuego ilegales".

