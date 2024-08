El caso del atacante del maratón de Boston regresa a los tribunales 

Está previsto que el caso del atacante del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, regrese a los tribunales de Boston el miércoles mientras un juez investiga las acusaciones de parcialidad del jurado por parte de la defensa.

El juez del Tribunal de Distrito de los EEUU, George A. O'Toole Jr., que presidió el juicio de Tsarnaev en 2015, recibió en marzo la orden de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los EEUU con sede en Boston de llevar a cabo una nueva investigación sobre posibles parcialidades por parte de dos jurados. Tsarnaev fue condenado a muerte por su papel en el atentado con bomba que mató a tres personas e hirió a cientos cerca de la línea de meta del maratón en 2013 y permanece encarcelado en una penitenciaría federal de máxima seguridad en Colorado.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Si el juez determina que cualquiera de los miembros del jurado debería haber sido descalificado, el tribunal de apelaciones dijo que debería anular la sentencia de Tsarnaev y celebrar un nuevo juicio en fase de pena para determinar si Tsarnaev debería ser sentenciado a muerte.

Según The Boston Globe, se espera que O'Toole se reúna con el equipo de defensa y los fiscales para discutir "la programación y otros asuntos relacionados con su investigación" en la conferencia de estado del lunes, programada para las 11 a.m. en el tribunal federal Moakley de Boston. No se espera que Tsarnaev asista.

Este es sólo el último giro en un caso de larga data, que ya se presentó una vez ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2022, el tribunal superior restableció la sentencia de muerte impuesta a Tsarnaev, de 31 años, después de que el Primer Circuito anulara la sentencia en 2020. El tribunal de circuito concluyó entonces que el juez de primera instancia no interrogó suficientemente a los jurados sobre su exposición a una amplia cobertura noticiosa de el bombardeo. Los jueces de la Corte Suprema votaron 6-3 en 2022 cuando dictaminaron que la decisión del Primer Circuito estaba equivocada.

El Primer Circuito volvió a examinar el caso después de que los abogados de Tsarnaev lo instaron a examinar cuestiones que la Corte Suprema no consideró. Entre ellas estaba si el juez de primera instancia obligó erróneamente a que el juicio se celebrara en Boston y negó erróneamente las impugnaciones de la defensa para nombrar a dos jurados que, según afirman, mintieron durante el interrogatorio.

A pesar de una moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta por el fiscal general Merrick Garland, el Departamento de Justicia ha seguido presionando para que se mantenga la sentencia de muerte en el caso de Tsarnaev. La moratoria se produjo después de que la administración del expresidente Donald Trump ejecutara a 13 reclusos en sus últimos seis meses.

Los argumentos orales ante el panel de tres jueces del Primer Circuito hace más de un año se centraron en dos miembros del jurado que, según los abogados de Tsarnaev, fueron deshonestos durante el largo proceso de selección del jurado.

Una de ellas dijo que no había comentado sobre el caso en línea, pero había retuiteado una publicación llamando a Tsarnaev “pedazo de basura”. Otro miembro del jurado dijo que ninguno de sus amigos de Facebook había comentado sobre el juicio, a pesar de que uno lo había instado a “hacer el papel” para poder formar parte del jurado y enviar a Tsarnaev a “la cárcel donde será atendido”, dijeron los abogados defensores. decir. Los abogados de Tsarnaev plantearon esas preocupaciones durante la selección del jurado, pero dicen que el juez decidió no investigarlas más a fondo.

William Glaser, abogado del Departamento de Justicia, reconoció durante sus argumentos orales ante el tribunal de apelaciones del Primer Circuito que los miembros del jurado hicieron declaraciones inexactas, pero dijo que otras revelaciones sugerían que recordaban mal en lugar de mentir. Sostuvo que el juez de primera instancia no hizo nada malo.

El tribunal de apelaciones dijo que hay explicaciones potencialmente “inocuas” para la conducta de los jurados, como que se olvidaron de sus publicaciones en las redes sociales o malinterpretaron las preguntas del juez. Pero el error del juez de primera instancia fue "no realizar una investigación suficiente para descartar las explicaciones más perniciosas", dijo el tribunal de apelaciones.

El panel de la corte de apelaciones votó 2-1 a favor de devolver el caso para realizar más investigaciones sobre los miembros del jurado. Quienes apoyaron la idea fueron los jueces William Kayatta Jr. y O. Rogeriee Thompson, ambos nominados para el tribunal por el presidente Barack Obama.

El juez Jeffrey Howard, nominado por George W. Bush, discrepó y escribió que había “amplia base para que el tribunal de distrito llegara a la conclusión de que los dos jurados en cuestión no estaban indebidamente parcializados”.

la culpabilidad de Tsarnaev por la muerte de Lingzi Lu, una estudiante china de posgrado de la Universidad de Boston de 23 años; Krystle Campbell, gerente de un restaurante de 29 años de Medford, Massachusetts; y Martin Richard, de Boston, de 8 años, no estaba en cuestión en la apelación, sólo si debía ser condenado a muerte o encarcelado de por vida.

Los abogados defensores argumentaron que Tsarnaev había caído bajo la influencia de su hermano mayor, Tamerlan, quien murió en un tiroteo con la policía unos días después del atentado del 15 de abril de 2013.

Tsarnaev fue declarado culpable de los 30 cargos en su contra, incluidos conspiración y uso de un arma de destrucción masiva y el asesinato del oficial de policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sean Collier, durante el intento de fuga de los hermanos Tsarnaev.

Los fiscales dijeron al jurado que los hombres llevaron a cabo el ataque para castigar a Estados Unidos por sus guerras en países musulmanes. En el barco donde encontraron escondido a Tsarnaev, había garabateado una confesión que hacía referencia a las guerras y escribió, entre otras cosas: “Dejen de matar a nuestra gente inocente y nosotros pararemos”.