El creador de One Chip Challenge retira el producto de las tiendas tras la muerte de un adolescente de Worcester

El creador del One Chip Challenge está retirando el chip picante de los estantes de las tiendas seis días después de que un adolescente de Massachusetts muriera tras participar en la tendencia viral de las redes sociales.

"El Paqui One Chip Challenge está destinado únicamente a adultos, con una etiqueta clara y destacada que resalta que el chip no es para niños ni para ninguna persona sensible a las comidas picantes o que tenga alergias alimentarias, esté embarazada o tenga problemas de salud subyacentes", dijo Paqui en un comunicado publicado en su sitio web el jueves. "Hemos visto un aumento en el número de adolescentes y otras personas que no prestan atención a estas advertencias. Como resultado, si bien el producto continúa cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, estamos trabajando activamente con nuestros minoristas para eliminar el producto de estantes."

La Oficina del Fiscal de Distrito de Worcester emitió una advertencia el miércoles sobre el One Chip Challenge, tras conocerse del fallecimiento de Harris Wolobah, un estudiante de segundo año de 14 años de la escuela secundaria Doherty Memorial en Worcester.

Wolobah murió el viernes, dijeron las autoridades, y su madre dijo que la familia cree que el adolescente murió por complicaciones del One Chip Challenge.

El One Chip Challenge es un desafío en las redes sociales que implica comer supuestamente el chip de tortilla más picante del mundo y luego esperar el mayor tiempo posible antes de comer o beber algo para aliviarse. El chip, elaborado por Paqui, viene en un recipiente tipo ataúd y tiene una advertencia de que debe mantenerse fuera del alcance de los niños, es sólo para adultos y no debe ser consumido por personas sensibles a la comida picante o con algún alérgeno.

Cualquier persona que tenga dificultad para respirar, se desmaye o tenga náuseas prolongadas debe buscar asistencia médica, según una página web de Paqui para One Chip Challenge.

La madre de Harris, Lois Walobah, dijo que una enfermera la llamó a la escuela el viernes y que su hijo le había dicho que un compañero de clase le dio el chip, dejándolo con un fuerte dolor de estómago. Se sintió mejor después de que regresaron a casa, pero a las 4:30 p. m., cuando estaba a punto de salir para las pruebas de baloncesto, su hermano gritó que se había desmayado, dijo. Harris fue trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

Un portavoz de la policía de Worcester confirmó que la agencia está investigando la muerte del adolescente, pero no dijo si la investigación se centra en alguna posible actividad criminal.

Lois Wolobah dijo que su hijo debería haber sido enviado al hospital en lugar de a casa después de ir a la enfermería, y quiere que otros sepan acerca de los chips para evitar más tragedias.

Un portavoz de las Escuelas Públicas de Worcester confirmó el lunes que Harris se sentía enfermo y fue a la enfermería, luego se fue a casa con la familia después de que llamaron a los padres antes de morir ese mismo día.

Se realizó una autopsia a Harris, confirmó el estado el miércoles.

"Hemos realizado una autopsia en este caso y la forma [de la muerte] está pendiente", dijo Timothy McGuirk, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts. "No hay actualizaciones más allá de eso".

McGuirk dijo que las autopsias generalmente se realizan dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del cuerpo en la oficina del médico forense jefe. El informe completo de la autopsia es un registro médico privado y dijo que no se hará público.

El One Chip Challenge existe desde hace varios años. El año pasado, algunos directores de escuelas en el Área de la Bahía de California emitieron una advertencia sobre los chips, diciendo que los estudiantes debían ser enviados a casa.

Un representante de Paqui dijo al programa TODAY en un comunicado el año pasado que la compañía se toma "muy en serio la seguridad y ha trabajado duro para garantizar que nuestros productos estén etiquetados de manera adecuada y clara con información sobre alérgenos y seguridad", y agregó: "Nuestra intención es que los consumidores Asumir este desafío con una comprensión plena de lo que es y si es apropiado para ellos."

En un comunicado emitido el domingo, la superintendente de las Escuelas Públicas de Worcester, Rachel Monárrez, llamó a Harris "una estrella en ascenso".

"Con gran pesar les comparto que perdimos a una estrella en ascenso, Harris Wolobah, quien era estudiante de segundo año en Doherty Memorial High School", dijo. "Como madre y educadora, no puedo imaginar lo difícil que es esto para su familia, amigos y maestros. Mi corazón está con todos los que lo conocieron y amaron".

El distrito escolar ha estado ofreciendo asesoramiento sobre duelo y apoyo socioemocional para los estudiantes y el personal esta semana.

Uno de los entrenadores de Harris, Douglas Hill, dijo que quedó atónito al saber que uno de sus jugadores estrella había muerto.

“Lo primero fue shock, como cuando dijeron el nombre, literalmente tuve que preguntar cien veces, como si fuera él”, dijo. "Un niño muy tranquilo cuando lo conoces por primera vez, no un niño de muchas palabras, sonrió, muy positivo. En un millón de años, nunca hubieras imaginado a ningún niño, sin embargo, Harris, así que definitivamente fue difícil".

"Dondequiera que fuera, se aseguraba de jugar baloncesto", agregó Hill. "Sólo espero que esto genere conciencia y ojalá podamos detener esto por completo".