“Él mató a su bebé”: Madre de sospechoso llamó al 911

Las autoridades han publicado una llamada al 911 a la policía de Carolina del Norte hecha por la madre de un sospechoso que se cree estuvo involucrado en un doble homicidio en New Milford antes de suicidarse en Nueva York. La policía dijo que los incidentes están relacionados con el homicidio de un infante en Carolina del Norte.

"Dijo que no había tenido, que había matado a su esposa, que había matado a su padre. Y yo, ni siquiera puedo creer que esto esté sucediendo". En una escalofriante llamada al 911, una madre le dijo a las autoridades que temía que se hubieran ido a una matanza de múltiples estados.

Esa llamada envió a investigadores en múltiples estados luchando por armar el caso.

Dos personas fueron encontradas muertas cerca de la intersección de la ruta 55 y 7 en New Milford el jueves por la mañana.

El sospechoso también fue encontrado muerto al otro lado de la frontera en Dover, Nueva York.

"Mi hijo me acaba de llamar y me dijo, oh Dios, he matado a su bebé y él está en la casa", se puede escuchar a una mujer decir en la llamada.

Esa llamada al 911 envió oficiales corriendo a una casa en Knightdale, Carolina del Norte. Los oficiales allí descubrieron un niño de 7 meses muerto. Pero no había señales del padre del niño. La policía no proporcionó detalles sobre cómo el bebé pudo haber muerto.

"¿Dijo cómo lo hizo o qué hizo?" un despachador preguntó

"No le pregunté, no le pregunté, no quería saber", respondió la mujer.

Fue entonces cuando comenzó la búsqueda de Steven Pladl, un sospechoso de 43 años. Cientos de millas al norte en el condado de Duchess, Nueva York, los investigadores descubrieron que Pladl aparentemente se quitó la vida en una furgoneta. La policía cree que Pladl estuvo involucrado en el asesinato de otros dos a unas pocas millas de distancia en Connecticut, según la policía en Knightdale, Carolina del Norte.

"Entendemos que sí, que el Sr. Pladl condujo a esa área con el propósito específico de hacer algunas confrontaciones", dijo el jefe Lawrence Capps del departamento de policía de Knightdale, N.C.

El jueves por la mañana en New Milford, los detectives dijeron que la hija de Pladl y su padre adoptivo fueron asesinados a tiros en una camioneta pick-up. NBC Connecticut se enteró de que Pladl tuvo una relación romántica con su hija biológica, Katie, y que fueron encontrados muertos en Carolina del Norte.

Basado en la llamada al 911, parece que el joven de 20 años había terminado con su padre como amante.

"Su esposa rompió con él por teléfono ayer".

Las autoridades de Carolina del Norte conocían a la pareja de padre e hija. Según los registros judiciales, fueron arrestados en enero tras el nacimiento de su hijo y enfrentaron cargos que incluyen incesto.

