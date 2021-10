El regreso de Brady: Llegó el día del partido Patriots- Buccaners

El Día del Juego ha llegado.

Los Patriots se enfrentarán a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaners a las 8:20 p.m. ET en el Gillette Stadium. La cobertura previa al juego de NBC10 Boston comienza a las 6 p.m. ET, seguida de Football Night in America a las 7 p.m. ET.

Si bien una gran mayoría de fanáticos animará a sus respectivos equipos fuera del Estadio Gillette, al momento de publicar este artículo las entradas aún están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a pagar por una experiencia en persona.

A principios de esta semana, el precio promedio de una entrada al juego costaba alrededor de $ 400. Pero ahora, eso se redujo a alrededor de $ 300 en StubHub. Si no le importa una sección libre de alcohol, incluso puede obtener un boleto por alrededor de $ 299.

Se espera que el estacionamiento en el Estadio Gillette cueste alrededor de $ 30. Los lotes de Gilette abren tan pronto como cuatro horas antes del inicio.

La Pro Shop puede estar agotada, pero si queda algo, una camiseta de Mac Jones podría costar alrededor de $ 200. La camiseta de Jones fue la segunda camiseta más vendida para un mariscal de campo.

Brady y el equipo llegaron a su hotel en Providence el sábado . La multitud saludó con entusiasmo al ex Patriot, gritando y cantando su nombre.

Brady tuiteó "Es bueno estar de regreso", junto con un montaje de video el domingo por la mañana, pocas horas antes de la hora del juego.

"Es un grande", le dijo un fan a NBC10 Boston esta semana. "Tampa Bay no regresará aquí por mucho tiempo. Tom Brady probablemente estará retirado antes de que Tampa Bay regrese aquí".

Una pareja de fanáticos de los Patriots que se casará solo unas horas antes del juego le dijo a la NBC que acomodaron el horario de la boda para que todos los invitados puedan ver a Brady.

"Cualquier otro juego que no me hubiera importado, pero el juego de Brady, en Foxboro, estoy como ¡oh, vamos!" dijo la novia Melissa Almeida.

Pero el juego de esta noche está poniendo a algunos fanáticos de los Patriots en una situación difícil: aman a Brady, pero al mismo tiempo no quieren ver perder al equipo de Nueva Inglaterra.

"Soy fanático de los Patriots y de Tom Brady, así que estoy apoyando a ambos equipos", dijo un fan.

Pero el enfrentamiento del domingo podría ser histórico por otra razón. Brady podría romper el récord de yardas de pases de todos los tiempos de la NFL, y también tiene la oportunidad de convertirse en el cuarto mariscal de campo en vencer a todos los equipos de la NFL.

Brady restó importancia a todo el revuelo que rodeaba su regreso a Foxboro esta semana.

"No he pensado demasiado en eso. Solo voy a intentar hacer lo que siempre hago. Intentar ser un gran mariscal de campo", dijo.

El ex compañero de equipo y receptor abierto Julian Edelman también intervino en las redes sociales para enviar un mensaje en este juego, considerado por muchos como un duelo de Brady vs. Belichick.

