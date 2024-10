Empresa de remolque deberá pagar miles de dólares por cobrar tarifas ilegales en Connecticut: Fiscal General

El estado ha llegado a un acuerdo con una empresa de remolque por las tarifas ilegales por chatarra que se cobraron a las personas cuyos vehículos fueron remolcados, según el fiscal general William Tong.

El acuerdo de $65,000 es con Hilario Truck Center y Hilario's Service Center, que tienen sucursales en Newtown y Danbury y brindan servicios de remolque para la policía y propietarios de propiedades privadas.

En 2022, el Departamento de Vehículos Motorizados (o DMV por sus siglas en inglés) remitió varias quejas de consumidores a la oficina de Tong sobre las empresas de grúas que cobraban tarifas a las personas por el uso de equipo de protección personal, remolque de vehículos de un lugar a otro en la propiedad de las empresas, recargos por combustible, tarifas de limpieza de camiones y más, según el fiscal general.

El DMV establece tarifas de estacionamiento y son todo incluido.

“Hilario's cobró tarifa por chatarra y una y otra vez, violando los estatutos estatales y cobrando significativamente de más a los conductores o sus aseguradoras. Si Hilario's lo remolcó, puede tener derecho a una restitución. Además de los reembolsos a los consumidores, nuestro acuerdo pone fin a estos cargos excesivos y exige que Hilario’s pague 10,000 dólares al estado. Las tarifas de remolque incluyen todo y están estrictamente reguladas por el estado. Ser remolcado es lo suficientemente estresante; nadie debería estar sujeto a tarifas excesivas ilegales”, dijo el Fiscal General Tong en un comunicado de prensa. “Se les advierte a otras empresas chatarreras que cobran estas tarifas”.

Algunos consumidores pueden ser elegibles para un reembolso de esas tarifas. El acuerdo se aplica solo a los remolques iniciados por la policía o las autoridades de tránsito, según Tong. No se aplica a los remolques a pedido de los propietarios de propiedades privadas o de los propios consumidores.

Los consumidores que pueden ser elegibles incluyen:

Consumidores (incluidas empresas) cuyos vehículos fueron remolcados por Hilario’s después del 1 de enero de 2019 por acuerdo de un agente del orden público o autoridad de tránsito, que pagaron personalmente una o más de las categorías de tarifas enumeradas y que presentan una solicitud por escrito con documentación a Hilario’s antes del 22 de abril de 2025.

Los consumidores que no son elegibles incluyen:

Consumidores cuyos vehículos fueron remolcados por Hilario’s por acuerdo del propietario de una propiedad privada o por los propios consumidores

Consumidores cuyos honorarios por servicios de remolque fueron pagados por una compañía de seguros

Consumidores a quienes se les cobraron honorarios solo el 31 de diciembre de 2018 o antes

Los consumidores deben enviar una solicitud por escrito directamente a Hilario’s con la documentación de su gasto para ser elegibles para un reembolso. La solicitud por escrito debe enviarse a 131 Mount Pleasant Road, Newtown, Connecticut, 06470. La solicitud por escrito debe enviarse antes del 22 de abril de 2025.

El propietario de la empresa, Paul Hilario, emitió una declaración a NBC Connecticut el martes por la tarde:

"Todavía no he visto este comunicado de prensa y me gustaría tener más tiempo para leerlo, pero diré que no vamos a hacer comentarios sobre el acuerdo de conciliación ni sobre la declaración del Procurador General Tong, ya que el acuerdo de conciliación habla por sí solo. Sin embargo, este asunto pone de relieve la desconexión entre las dos agencias que supervisan la industria del remolque: el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y el Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DESPP). El DMV regula las tarifas asociadas con los remolques no consensuales y el DESPP, que supervisa a la Policía Estatal de Connecticut, dicta qué equipo deben utilizar las empresas de remolque para despejar un accidente automovilístico de nuestras carreteras estatales. El objetivo del DESPP es una rápida limpieza, por lo que exige que las empresas de remolque operen y mantengan una variedad de equipos muy costosos. La rápida limpieza es un problema muy grave a la luz de nuestras carreteras sobrecargadas. Sin embargo, el DMV no permite que la industria del remolque incluya los costos asociados con ese equipo obligatorio en sus tarifas. La industria del remolque ha intentado abordar estos problemas con la legislatura, pero no tuvo éxito. "Es de esperar que la legislatura vuelva a tratar este tema pronto. ¿Cómo pueden las empresas de remolque despejar rápidamente un accidente de tráfico de nuestras carreteras si no pueden cobrar por el equipo que exige el DESPP? Las empresas de Hilario llevan en el negocio desde 1976 y nos enorgullecemos de ofrecer un servicio honesto y eficaz".

