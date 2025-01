Encuentran 4 cuerpos con heridas de bala en una casa de Rhode Island

Four people were found dead in a Rhode Island home Friday, authorities said, noting all had suffered from gunshot wounds.

NBC affiliate WJAR reported that the bodies were discovered in a house on Cheyenne Trail in West Greenwich.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Cuatro personas fueron encontradas muertas en una casa de Rhode Island el viernes, dijeron las autoridades, y señalaron que todas presentaban heridas de bala.

WJAR informa que los cuerpos fueron descubiertos en una casa en Cheyenne Trail en West Greenwich.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El jefe Richard Ramsay del Departamento de Policía de Greenwich dijo que las autoridades estaban esperando información de la oficina del médico forense, de acuerdo con WJAR.

La estación dijo que la policía fue llamada para un control de bienestar en la casa cuando un residente no se presentó a trabajar.

No hubo más información disponible de inmediato.