Equipo de fútbol femenino de Boston dice que “se equivocaron” tras controversial anuncio de marca

El equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Boston emitió una disculpa después de que el lanzamiento del anuncio del nombre del club, específicamente la marca asociada con él, no fuera bien aceptado por muchos fanáticos.

"Reconocemos plenamente que el contenido de la campaña no reflejó el entorno seguro y acogedor que nos esforzamos por crear para todos, y pedimos disculpas a la comunidad LGBTQ+ y a la comunidad trans en particular por el daño que causamos", escribió el equipo en una declaración publicada en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

La campaña inicial para el recién nombrado BOS Nation Football Club incluía un video que destacaba la cultura deportiva tradicionalmente dominada por los hombres de Boston y venía con el eslogan "Demasiadas pelotas". Muchos en las redes sociales estaban disgustados con la marca, diciendo que centraba los deportes en los hombres y algunos la describían como transfóbica y misógina.

From us to you. pic.twitter.com/ASHFHltb5n — NWSL Boston (@NWSLBoston) October 16, 2024

Desde entonces, el equipo ha eliminado los videos del eslogan "Too Many Balls" de sus redes sociales. El comunicado no dijo si el club tenía la intención de repensar el nombre en sí.

Un segundo tema que podría sesgar la opinión pública sobre el equipo es dónde jugarán: el White Stadium en el Franklin Park de la ciudad. El estadio, que necesita urgentemente reparaciones, será demolido y reconstruido, pero no todos están aplaudiendo la medida.

Renee Stacey Welch es miembro de Franklin Park Defenders, un grupo que demandó a la ciudad sin éxito para bloquear la renovación. El grupo dice que le preocupa el impacto de tener un estadio lleno en un lugar que se suponía que sería un parque público disponible para los estudiantes de las escuelas públicas de Boston.

"Tenemos que seguir luchando por esto porque la ciudad no está abogando por la comunidad, está abogando por una organización privada con fines de lucro", dijo Welch a NBC10 Boston.

Esto marca el regreso del fútbol femenino profesional a Boston, que se remonta al año 2000, cuando la Women's United Soccer Association incorporó a las Boston Breakers. Desafortunadamente, después de solo tres años, la liga cerró, algunos culpando a la falta de publicidad y a la pequeña base de seguidores.