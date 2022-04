Es hora de aceptar que Xander Bogaerts no volverá a firmar con los Red Sox

Ahorrémosles a todos muchos problemas entre ahora y noviembre: Xander Bogaerts se irá.

Los Medias Rojas pueden decir que quieren conservarlo. Bogaerts puede decir que quiere quedarse. Pero la escritura no está solo en la pared, está pintada con aerosol en un cegador verde fluorescente que es visible desde Neptuno.

No tengo idea si los Medias Rojas ofrecieron lo que equivale a una extensión de contrato por cuatro años y $90 millones, como informó el New York Post, pero esos números no surgieron de la nada. Incluso si no son precisos, probablemente estén en el estadio de béisbol, lo que sugiere otro abismo de $100 millones entre los Medias Rojas y una superestrella.

Esperábamos eso con Rafael Devers, quien se ve a sí mismo como un jugador de $300 millones, mientras que Chaim Bloom y los Medias Rojas esperan mantener la línea en algún lugar cercano a los $200 millones. (Buena suerte con eso.)

Es imperdonable con Bogaerts, de 29 años, un incondicional de la franquicia que ha visto explotar el mercado de campocorto desde que firmó una extensión de $120 millones por seis años amistosa con el equipo en 2019. Incluso si está superando los contratos de $300 millones de Francisco Lindor de los Mets o Fernando Tatis de los Padres, su piso absoluto es el contrato de siete años y $175 millones que los Rangers le dieron a Marcus Semien, un jugador dos años mayor que él y que no se acerca a la trayectoria.

Si no te estás acercando a Semien como punto de partida, estás perdiendo el tiempo de todos y haciendo poco más que arrinconar a Bogaerts en una esquina al estilo de Jon Lester. ¿Cómo se supone que Bogaerts contrarrestará una oferta que ni siquiera llega a los 100 millones de dólares? ¿Pide 400 millones de dólares?

Pero no importa Bogaerts se fue hace un tiempo y deberíamos dejar de fingir lo contrario. Su destino quedó sellado en el momento en que los Medias Rojas firmaron a su reemplazo, Trevor Story, con un contrato de seis años y $140 millones.

Los Medias Rojas nunca iban a mantener a Story, Bogaerts y Devers, especialmente con tanta confusión posicional entre ellos. Con Story ya encerrado, eso deja la decisión entre Bogaerts y Devers, y tienen dos años para resolver el último antes de que llegue a la agencia libre, mientras que el primero puede optar por no participar este otoño.

Llámalo palabrería, llámalo lavado de ojos, usa la metáfora corporal de tu elección, pero todo lo que digan los Medias Rojas desde ahora hasta el otoño debe ser ignorado.

Prepárese para escuchar mucho de eso durante los próximos ocho meses, justo hasta el momento en que Bogaerts firme en otro lugar y los Medias Rojas se lamenten por el hecho de que simplemente no pudieron llegar a un acuerdo.

Uno solo necesita ver la sombría conferencia de prensa de Bogaerts en el Yankee Stadium antes del inicio de la temporada para reconocer la mirada de un hombre que sabe que su destino está sellado. Mientras que Devers ha declarado con total naturalidad que llegará a la agencia libre si eso es lo que se necesita para darse cuenta de su valía, Bogaerts sonaba deprimido. No hay duda de que quiere estar aquí. Ha demostrado que puede prosperar aquí. Probablemente necesitaría un poco más para quedarse aquí y nada de eso va a importar.

¿Recuerdan hace dos años cuando Bloom le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que los Medias Rojas seguían comprometidos con el jardinero agente libre Jackie Bradley Jr., aunque estaba claro que no tenían intenciones de volver a firmarlo? Prepárate para más de eso en los próximos meses.

Los Medias Rojas profesarán su lealtad a Bogaerts sin siquiera hacerle una oferta que él pueda considerar seriamente, y habremos desperdiciado muchos bytes y alientos debatiendo su destino, así que aclaremos esto de una vez por todas:

Cuando se trata del futuro de Bogaerts en Boston, no tiene uno.