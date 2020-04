Esposa descubre desgarrador mensaje de amor de su esposo tras perder la batalla contra el Coronavirus

"Recuerdo a mi esposo parado en la puerta diciendo adiós a los niños y diciendo" papá tiene que ir a trabajar ", y estaba llorando", recordó Katie Coelho del día en que su esposo se fue al hospital.

El hombre de Bethel, Connecticut había sido diagnosticado con COVID-19 solo un día antes.

Coelho dijo que no tenía idea de que era la última vez que veía a su esposo, Jonathan, ni que era la última vez que veía a sus dos preciosos hijos, Braedyn, de dos años, y Penélope, de diez meses.

Coelho dijo que los síntomas de Jonathan comenzaron el fin de semana anterior con migraña, letargo y pérdida de sabor y olfato. Luego comenzó a tener terribles ataques de tos.

"Recuerdo que dijo que esto es lo peor que me he sentido en mi vida. Simplemente me siento horrible ”, dijo Coelho.

Fue diagnosticado con el coronavirus un miércoles y al día siguiente, se dio cuenta de que ya no podía luchar solo. Fue al hospital de Danbury ese jueves y, para el lunes siguiente, le pusieron un ventilador, según su esposa.

“Fue realmente rápido lo mal que se puso y estaba realmente asustado. Estábamos asustados ”, dijo ella.

Coelho dijo que la parte más difícil del mes pasado fue el no poder estar al lado de la cama de Jonathan. “Tenía mucho miedo. Él vivió su peor miedo y estaba solo cuando lo hizo ”, señaló.

Al principio había Facetime y textos. "Él dijo:‘ Bebé, ¿voy a tener que volver a dormir? Dije "sí, pero cuando te despiertes voy a estar allí para llevarte a casa", dijo Coelho entre lágrimas.

Una vez que Jonathan fue puesto en un respirador, hubo muchas menos conversaciones.

"Miró a la enfermera y dijo:" Te amo, lo siento ", y dijo que tenía que volver a llamarme, y esa fue la última vez que escuché la voz de mi esposo", recordó.

Jonathan, de solo 32 años, fue intubado cuatro días después de ser hospitalizado. Coelho dijo que temía que cuanto más tiempo estuviera usando un ventilador, menos posibilidades tendría de sobrevivir.

"Jonathan estuvo tan cerca de superar esa estadística y lo estaba haciendo muy bien, y no sé qué pasó", dijo.

En la noche del 21 de abril, Coelho tuvo una conversación con el médico de Jonathan que la dejó esperanzada. Estaba empezando a respirar solo. Luego, horas después, recibió una llamada telefónica de media noche del hospital.

"Simplemente grité," Oh Dios ", recordó.

Jonathan estaba en paro cardíaco. Una hora después, había fallecido. Su pelea de 28 días con COVID-19 había terminado.

"No pude sostener su mano hasta que se fuera", dijo Coelho entre lágrimas.

Coelho dijo que Jonathan no tenía condiciones preexistentes.

Debido a que su hijo tiene necesidades especiales, incluida una forma severa de parálisis cerebral, Coelho dijo que Jonathan tenía mucho cuidado cuando llegaba a casa de su turno como oficial de libertad condicional. Mientras que el resto de la familia había estado en cuarentena desde que comenzó la pandemia, él se quitaba la ropa y se duchaba antes de interactuar con el resto de la familia.

"Tenía tanto miedo de que algo nos sucediera y le sucedió a él", afirmó.

Su pérdida la ha dejado con un dolor indescriptible y dos niños pequeños que criar sola.

Los dos se conocieron en la universidad y se convirtieron en el mejor amigo del otro, dijo.

"Recuerdo que él dijo:" Un día voy a bailar en tu boda ", recordó, después de que él la ayudó a superar una mala ruptura.

Ella dijo que ninguno de los dos esperaba que el primer baile fuera el uno con el otro. Coelho sonrió mientras pensaba en tiempos mejores.

“Era el ser humano más feliz y amoroso, y eso se podía ver en su sonrisa. Lo miras y sabes que ama la vida, ama lo que tiene ”, dijo.

Coelho agregó que la pareja enfrentó tiempos difíciles antes de conocerse. Jonathan superó con éxito el cáncer infantil dos veces. Coelho dijo que porque había estado en remisión durante más de 15 años, los médicos dijeron que no afectaba sus posibilidades de sobrevivir COVID-19. También lucharon contra la infertilidad y el estado de salud de Braedyn.

"No deberíamos ser tan bendecidos como lo somos, pero somos tan bendecidos y se suponía que esto sería otro milagro", dijo Coelho.

Nunca esperó que el día en que Jonathan se fue al hospital sería la última vez que lo vería. Sin embargo, no fue la última vez que escuchó de él.

"Vi la nota y mi papá estaba de pie junto a mí y dije, comencé a gritar:" Me dejó una nota ", recordó Coelho.

Ella dijo que su esposo escribió una nota de despedida en su teléfono celular el 29 de marzo, la noche antes de que fuera intubado. Lo dejó abierto en su teléfono para que Katie lo viera.

"Estoy tan feliz de tenerlo, pero cuando lo leí me rompió el corazón que no estaba allí", dijo Coelho, llorando.

"Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido"

Esta es la nota:

"Sé que me amaba, pero solo verlo en palabras es solo que quiero abrazarlo, abrazarlo y decirle cuánto lo amamos también", dijo. “Cuando se dirigió personalmente a los niños y dijo que Braedyn era su mejor amigo y Penny era una princesa, esas son cosas que decía todo el tiempo en casa con ellos y sigo escuchando la voz de mi esposo en mi cabeza llamando a Braedyn mi amigo y la princesa Penélope. solía decir, escuchándolo escribir esas palabras, lo escucho decirlo y nunca lo volveré a escuchar en voz alta ".

Coelho dijo que compartirá la carta con sus hijos Braedyn y Penélope cuando sean mayores, pero desearía tener más.

"Estoy muy contenta de tenerlo. Estoy muy contenta de poder compartirlo con mis hijos a medida que crecen, pero odio el hecho de que eso es lo que me queda ", dijo.

Mientras continúa luchando contra el coronavirus, ella insta a otros a tomarlo en serio.