Funcionarios advierten de estafas migratorias

Deportaciones masivas, cambios en la ley y la cancelación de programas son solo algunas de las preocupaciones que los activistas comunitarios temen enfrentar tras la llegada de la nueva administración del presidente Donald Trump, el próximo 20 de enero. Ante la incertidumbre sobre cómo los inmigrantes sin estatus podrían ser afectados, muchos están cayendo en manos equivocadas al buscar ayuda.

Doris Landaverde, activista comunitaria, explica que "la preocupación es la separación de familias", mientras que otros inmigrantes enfrentan la constante incertidumbre sobre su futuro. Según Landaverde, la desesperación de la comunidad lleva a muchas personas a creer promesas falsas de ayuda. "Lo que vemos en nuestra gente es que la desesperación los hace creer", asegura.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Por su parte, la abogada Carmen Bello señala que es crucial que la comunidad entienda que no es recomendable recurrir a notarios para realizar trámites migratorios. "Estos procesos no deben ser llevados de la mano de un notario, un llena papeles o paralegal, que tal vez tenga conocimiento de llenar documentos, pero no tiene el conocimiento legal ni las consecuencias de cometer un error", advierte la abogada Bello.

Mira este segmento de Inmigración y tus derechos

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El Colegio de Abogados de los Estados Unidos ha emitido advertencias sobre los notarios, quienes no tienen facultades para brindar representación legal. En América Latina, ser notario requiere preparación académica, pero en los Estados Unidos, los notarios solo están facultados para certificar firmas. Este malentendido ha llevado a muchas personas a buscar su ayuda, creyendo que estos profesionales pueden asesorarlos legalmente.

La Comisión Federal de Comercio, ante la creciente preocupación, ha publicado fotonovelas educativas para alertar a la comunidad inmigrante sobre los peligros de recurrir a notarios para asuntos migratorios. En estas publicaciones, se advierte que los notarios no pueden ofrecer asesoría legal ni representar a personas en corte, y que sus errores podrían impactar negativamente las oportunidades legítimas de regularizar el estatus migratorio.

Los expertos recomiendan consultar a un abogado especializado en inmigración y, en caso de carecer de recursos, buscar el apoyo de organizaciones locales y reconocidas, que han demostrado compromiso en asistir a la comunidad. Doris Landaverde subraya la importancia de acercarse a estas organizaciones confiables, en lugar de caer en manos de personas desconocidas que solo buscan aprovecharse de la situación.

Esta creciente preocupación subraya la necesidad urgente de que los inmigrantes se informen adecuadamente para evitar caer en fraudes que puedan afectar su futuro en Estados Unidos.