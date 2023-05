Estos son los cambios que se esperan en la MBTA para junio

La MBTA anunció el jueves una serie de cambios en el servicio para el mes de junio en varias líneas de trenes subterráneos y de cercanías, mientras los equipos continúan trabajando en los esfuerzos de mejora de las vías en todo el sistema de tránsito.

Los cambios en el servicio para junio que se anunciaron el jueves incluyen impactos en las líneas Roja, Verde y Naranja, así como en las líneas de trenes de cercanías a Kingston, Middleboro, Greenbush, Lowell y Fairmount.

Estos son los cambios de servicio de la MBTA:

LÍNEA ROJA

El servicio de autobús de enlace accesible reemplazará a los trenes de la Línea Roja de lunes a viernes por la noche entre las estaciones JFK/UMass y North Quincy a partir de aproximadamente las 8:45 p. m. del 30 de mayo al 1 de junio y del 5 al 8 de junio. Este cambio de servicio permite a las cuadrillas de MBTA realizar trabajos críticos de reemplazo de rieles y traviesas que aliviarán las restricciones de velocidad. Más adelante en junio se realizarán cambios adicionales en el servicio de la Línea Roja, y la MBTA anunciará más información cuando estos cambios estén confirmados y programados.

LÍNEAS DE CERCANÍAS DE KINGSTON, MIDDLEBORO Y GREENBUSH

El servicio de autobús de enlace reemplazará los trenes nocturnos entre semana entre South Station y Braintree después de las 7:30 p. m. del 30 de mayo al 2 de junio y del 5 al 9 de junio .

El viernes 2 y el viernes 9 de junio, los pasajeros del tren suburbano pueden utilizar el servicio de la Línea Roja hacia Quincy Center y JFK/UMass.

Se realizarán cambios de servicio adicionales en estas líneas de trenes suburbanos más adelante en junio para acomodar el trabajo que se realizará en la Línea Roja, y la MBTA anunciará más información cuando estos cambios estén confirmados y programados.

Los pasajeros deben tener en cuenta que no se permiten bicicletas en los autobuses de enlace y que se cobrarán tarifas regulares de trenes suburbanos entre las estaciones de Kingston, Middleborough y Greenbush y Braintree. Los agentes de servicio al cliente de Keolis, el personal de MBTA y los embajadores de tránsito estarán en el sitio en las estaciones afectadas para apoyar a los pasajeros. El horario de desvío estará disponible en línea pronto en mbta.com/CRschedule.

LÍNEAS VERDE Y NARANJA

El servicio de autobús de enlace reemplazará a los trenes de la Línea Verde en ambas ramas GLX entre Government Center y Union Square, así como en las estaciones de Medford/Tufts durante los fines de semana del 3 y 4 de junio y del 10 y 11 de junio. Durante estos fines de semana, los tranvías de las sucursales B y C terminarán en Park Street, y los tranvías de las sucursales D y E terminarán en Government Center. Los pasajeros del Government Center pueden abordar el mismo autobús de enlace para el servicio a Union Square y Medford/Tufts. Debido a las configuraciones del tráfico en el área, los autobuses de enlace de salida no se detendrán en Haymarket (los autobuses de enlace entrantes harán paradas en Haymarket). Este cambio de servicio permite que el equipo de GLX complete el trabajo de acabado final, incluido el trabajo de rieles y drenaje alrededor del Puente Rojo, Inner Belt Yard y otras ubicaciones. Las cuadrillas de MBTA también realizarán trabajos adicionales a lo largo del Viaducto de East Cambridge. Es posible que se realicen cambios adicionales en el servicio de la Línea Verde más adelante en junio, y la MBTA anunciará más información cuando estos cambios estén confirmados y programados.

Debido a la continua demolición del Government Center Garage por parte del desarrollador privado HYM Construction, se llevarán a cabo cambios en el servicio de las Líneas Naranja y Verde en el área del centro de Boston durante todo el día durante 14 días del 12 al 25 de junio:

Los trenes de la Línea Naranja pasarán por alto la estación Haymarket. Los pasajeros de la Línea Naranja deben salir en North Station o State, que están a menos de media milla de Haymarket (o una caminata de cuatro a ocho minutos) y viajar al área de Haymarket.

LÍNEA LOWELL

Los trenes de Lowell Commuter Rail Line serán reemplazados por un servicio de autobús accesible desde Wilmington a las estaciones de Lowell durante el fin de semana del 3 al 4 de junio para que las cuadrillas realicen el trabajo de control automático de trenes (ATC). ATC es un sistema de seguridad exigido por el gobierno federal que envía señales a los trenes sobre condiciones potencialmente inseguras, reduciendo la velocidad y deteniendo automáticamente un tren si es necesario. Los pasajeros deben tener en cuenta que no se permiten bicicletas en los autobuses de enlace y que se cobrarán las tarifas regulares del tren suburbano entre Wilmington y North Station.

LÍNEA FAIRMOUNT

Los trenes de Fairmount Commuter Rail Line serán reemplazados por un servicio de autobús accesible desde South Station hasta las estaciones de Readville desde el viernes 9 de junio hasta el domingo 11 de junio para que las cuadrillas realicen el trabajo asociado con el proyecto de reemplazo del puente de East Cottage Street y Norfolk Avenue. Entrará en vigor un horario de desvío y el servicio normal de trenes se reanudará el lunes 12 de junio. Los pasajeros también pueden considerar opciones de viaje alternativas que se enumeran en mbta.com/Fairmount.