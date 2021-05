Estudiantes de escuelas secundarias regresan a aprendizaje en persona en Massachusetts

Todas las escuelas secundarias en Massachusetts deben reabrir para el aprendizaje en persona a tiempo completo el lunes, aunque algunas han tenido retrasos aprobados por el estado.

Los funcionarios escolares de Massachusetts anunciaron el mes pasado el regreso obligatorio a las aulas para todos los estudiantes de secundaria.

Algunos distritos escolares han solicitado exenciones con éxito, mientras que otros trajeron a los estudiantes antes. Los funcionarios de educación de Massachusetts no respondieron a las solicitudes sobre la cantidad de escuelas secundarias que recibieron exenciones para la fecha límite del lunes.

Los estudiantes de primaria y secundaria regresaron al aprendizaje en persona en abril.

En Andover, alrededor de 1,500 estudiantes regresan el lunes a un edificio que lucha contra el hacinamiento, lo que dificulta mantener la distancia social.

La superintendente interina de Andover, Claudia Bach, dice que los preparativos de último momento terminaron durante el fin de semana. Algunos comerán y aprenderán al aire libre para ayudar a mantener los protocolos de distancia social.

"Estamos creando carpas, estamos creando espacios donde no ha habido aulas antes, estamos alimentando a los estudiantes en todo el edificio, donde no los hemos alimentado antes", dijo el Dr. Bach. "Ha sido un gran esfuerzo para hacerlo".

Aproximadamente 200 estudiantes de Andover High School han optado por quedarse con el aprendizaje remoto.

Los dos hijos menores de Rhonda Musikar-Rosner, madre de Andover, ya han regresado a la escuela a tiempo completo. Y ahora el aprendizaje híbrido también llegará a su fin para su hijo Mason, un estudiante de segundo año en la escuela secundaria.

"No está en la escuela en un escritorio, lo hace desde su cama, desde el sofá, prefiero verlo en la escuela en un escritorio con un maestro frente a él", dijo Musikar-Rosner.

Los estudiantes están experimentando una variedad de emociones.

"No he visto a tanta gente", dijo la joven Sofia Beraldi. "Olvidé cómo interactuar con la gente, estoy muy nerviosa y muy asustada, definitivamente estoy deseando que llegue".

"Cuando no puedes hablar con los maestros en persona, como hacer preguntas en línea, simplemente no es lo mismo, hacer laboratorios en línea, no aprendes lo mismo que en la escuela", dijo la estudiante de segundo año Zoe Magenheim.

"Este año ha sido bastante malo", dijo la estudiante de tercer año Abby Murnane. "Pero tienes que tener una buena perspectiva y seguir adelante y usar las cartas que te han repartido".