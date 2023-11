Ex oficial escolar de New Haven acusado de agresión sexual

Un ex oficial de recursos escolares de New Haven, Connecticut fue arrestado por cargos de agresión sexual que involucran a un menor, dijo la policía.

El Departamento de Policía de New Haven dijo que Jeremy Elliot fue detenido el jueves en relación con acusaciones que surgieron entre 2012 y 2014.

Se presentó una denuncia en marzo de 2023 y Elliot ha estado bajo investigación desde entonces, según la policía.

Elliot fue oficial de recursos escolares y oficial de la Liga Atlética de la Policía (PAL) desde mayo de 2008 hasta diciembre de 2021.

“El Departamento de Policía de New Haven toma en serio todas las acusaciones de agresiones sexuales. La ciudad de New Haven merece agentes de policía que sirvan, protejan y respeten su autoridad. Este tipo de presunto comportamiento no será tolerado en el Departamento de Policía de New Haven", dijo el jefe de policía Karl Jacobson en un comunicado.

Se enfrenta a cargos de agresión sexual en segundo grado y fue liberado con una fianza de 100.000 dólares.