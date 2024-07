Extienden el estatus legal de inmigrantes haitianos hasta 2026

Los funcionarios federales de inmigración extendieron el viernes el estatus legal de los inmigrantes haitianos, que constituyen la mayoría de la población recién llegada a Massachusetts, por 18 meses adicionales.

El Estatus de Protección Temporal es una clasificación de inmigración otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional a personas nacidas en el extranjero que no pueden regresar a casa de manera segura debido a condiciones como un conflicto armado en curso o un desastre ambiental.

"Varias regiones de Haití continúan enfrentándose a la violencia o la inseguridad, y muchas tienen acceso limitado a la seguridad, la atención médica, los alimentos y el agua. Haití es particularmente propenso a inundaciones y deslizamientos de tierra, y a menudo experimenta daños importantes debido a tormentas, inundaciones y terremotos. Estos desafíos humanitarios superpuestos han resultado en necesidades humanitarias urgentes y constantes", dice un comunicado del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La designación del TPS de Haití expiraba el 4 de agosto, antes de que Mayorkas tomara medidas la semana pasada para extenderla hasta el 3 de febrero de 2026.

Bajo el Estatus de Protección Temporal, los inmigrantes son elegibles para obtener autorización de trabajo y no pueden ser deportados de los Estados Unidos debido a su estatus migratorio.

Alrededor del 95% de los inmigrantes que llegaron a Massachusetts en el último año son de Haití, según Pat Baker, defensor principal de políticas del Instituto de Reforma Legal de Massachusetts.

Massachusetts ha experimentado una afluencia de recién llegados durante el último año y medio, muchos de los cuales han buscado refugio en el sistema de viviendas familiares de emergencia del estado. Según el MLRI, hay aproximadamente 8,500 haitianos en el sistema de refugios de Massachusetts.

Los refugios se han llenado rápidamente desde 2022, y la gobernadora Maura Healey impuso un límite de capacidad a 7,500 familias el otoño pasado, después de lo cual la lista de espera creció constantemente.

Recientemente, Healey ha intensificado los mensajes para tratar de disuadir a los inmigrantes de venir a Massachusetts, enviando a su director de asistencia de emergencia, el general Scott Rice, a la frontera sur para difundir el mensaje de que los refugios del Estado de la Bahía están llenos y distribuyendo volantes advirtiendo que " Massachusetts es muy frío en invierno y muy caluroso en verano", y que la gente podría experimentar "dificultades para encontrar ayuda legal para sus necesidades de inmigración".

Cuando se le preguntó el lunes sobre la ampliación del estatus legal del TPS para los inmigrantes haitianos, el vicegobernador Kim Driscoll dijo: "Obviamente seguimos presionando al gobierno federal para que nos ayude y asista. Y tenemos una gran población haitiana aquí, por lo que tener esa protección temporal para tantos miembros de la familia, miembros de la familia extendida, será algo que creo que nuestra comunidad haitiano-estadounidense apoya plenamente".

Los inmigrantes clasificados por TPS están en el país legalmente gracias al estatus que les otorga el Departamento de Seguridad Nacional. Según la ley de "derecho a la vivienda" de Massachusetts, tradicionalmente se ha concedido refugio de emergencia a cualquier familia que se encuentre legalmente en el estado, independientemente de su estatus de ciudadanía.

"Vamos a seguir haciendo correr la voz de que Massachusetts se ha quedado sin espacio para refugios y que, si las familias viajan a Massachusetts, deben estar preparados con un plan de vivienda que no incluya el Aeropuerto Logan ni nuestros refugios de Asistencia de Emergencia". dijo Rice la semana pasada.

Cuando se le pidió un comentario el lunes sobre la extensión del estatus migratorio a la luz del mensaje de Healey de que los refugios de Massachusetts están cerrados, el portavoz del gobernador se refirió a los comentarios de Driscoll.

Cuando el expresidente Donald Trump tomó medidas en 2017 para poner fin temporalmente al TPS para los haitianos, Healey, entonces fiscal general, ofreció fuertes comentarios en contra de eliminar las protecciones.

"Frente a otro acto cruel, imprudente, ilegal, inconstitucional y antiestadounidense por parte de nuestro presidente, ustedes se mantienen firmes en la fe y en la creencia de que es en y a través de nuestras comunidades de inmigrantes que este país es grande y será sólo mayor", dijo en ese momento. "Acabamos de ver a la administración Trump redoblar ese historial imprudente que ha desarrollado al anunciar que eliminará gradualmente el estatus de protección temporal para haitianos y nicaragüenses. Quiero que sepa que cuenta con el pleno compromiso de mi oficina y de mí. en esta lucha que tenemos por delante."

La redesignación de Haití para TPS permite que aproximadamente 309,000 nacionales haitianos adicionales presenten una solicitud para el estatus legal si son elegibles y han continuado residiendo en los Estados Unidos el 3 de junio o antes. Los haitianos que no residían en los Estados Unidos en o antes del 3 de junio no son elegibles para la protección y "se enfrentarán a la expulsión a Haití si no establecen una base legal para quedarse", según la oficina de Mayorkas.

Los titulares actuales de TPS tendrán 60 días para volver a registrarse, a partir del 1 de julio y hasta el 29 de agosto, y las personas elegibles para presentar solicitudes de TPS por primera vez pueden hacerlo hasta febrero de 2026, según MLRI.

Hay aproximadamente 4,700 haitianos con TPS que actualmente residen en Massachusetts, según la oficina de la congresista Ayanna Pressley. Pressley encabeza el Caucus de Haití de la Cámara de Representantes y ha encabezado los llamados, junto con los senadores Elizabeth Warren y Ed Markey, para que la administración del presidente Joe Biden extienda la designación del TPS para los ciudadanos haitianos durante el año pasado.

"La crisis humanitaria en Haití exige una respuesta humanitaria que ayude a salvar vidas, y extender y redesignar a Haití para el TPS es un paso necesario que logrará precisamente eso", dice un comunicado de Pressley. "Agradezco al Secretario Mayorkas y a la Administración Biden-Harris por atender nuestros llamados y responder a nuestra amplia coalición de formuladores de políticas, defensores de la justicia de inmigrantes y familias haitianas afectadas en el séptimo distrito de Massachusetts y en todo el país. Mientras continuamos nuestro esfuerzo "Para que se tomen medidas federales para detener las deportaciones, poner fin al tráfico de armas a Haití, entregar ayuda humanitaria urgente y más, estoy agradecido de que nuestros hermanos haitianos puedan respirar un poco más tranquilos esta noche".

Hemos estado hablando con los recién llegados y las organizationes que trabajan con ellos, sobre por qué decidieron irse de casa, sus esperanzas y sueños para su futuro en los EEUU.