Fallece Ralph Tavares, hermano mayor del quinteto de R&B Tavares

Ralph Tavares, el mayor de los cinco hermanos del grupo musical Tavares, agrupación de R&B ganadora de un Grammy, y cuyos éxitos incluyeron "It Only Takes a Minute" y "Heaven Must Be Missing an Angel", falleció.

Tavares murió en su casa en South Dartmouth, Massachusetts, el miércoles, dos días antes de cumplir 80 años, dijo el gerente del grupo, David Oriola. La causa no quedó clara de inmediato.

Los hermanos, hijos de inmigrantes de Cabo Verde que tenían su base en New Bedford, Massachusetts, comenzaron a actuar juntos en 1959, y se decidieron por el nombre de Tavares en 1973, el mismo año en que tuvieron su primer éxito, "Check It Out".

Tavares cantó junto a sus hermanos Antone Laurence "Chubby" Tavares, Perry Lee "Tiny" Tavares, Feliciano Vierra "Butch" Tavares Jr. y Arthur Paul "Pooch" Tavares. Otro hermano, Victor Earl Tavares, cantó solo en el primer álbum.

El grupo alcanzó su punto máximo en las listas de éxitos con "It Only Takes a Minute" de 1975, que alcanzó el número 10 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista Hot Soul Singles, y "Heaven Must Be Missing an Angel" de 1976, que alcanzó el puesto 15 en el Hot 100 y el número 3 en Hot Soul Singles.

La versión de Tavares de "More Than a Woman" de los Bee Gees apareció en la banda sonora de "Saturday Night Fever" junto con la original. La banda sonora ganó un Grammy al álbum del año y fue un gran éxito, lo que les dio a los hermanos una fama más amplia y los dejó asociados con la música disco, aunque su música era una amalgama de estilos que incluyen R&B, funk y soul.

El grupo también fue nominado a un Grammy en 1982 por el sencillo "A Penny For Your Thoughts".

Ralph Tavares dejó el grupo en 1984 y trabajó durante unos 30 años como oficial en los tribunales estatales de Massachusetts. Trabajó en la sala del tribunal para el juicio por asesinato en 2015 del ex jugador de los New England Patriots, Aaron Hernández.

"Era muy humilde, pero le encantaba contarnos historias sobre Marvin Gaye, Stevie Wonder o los Bee Gees", dijo Quinn Feno, un colega oficial de la corte y amigo cercano de Ralph Tavares, al Standard-Times de New Bedford: que informó por primera vez de la muerte del cantante.

Ralph Tavares se reunió con el grupo en 2014 y continuó actuando con sus hermanos hasta su muerte.

"Tenían un espectáculo reservado para el sábado por la noche en Poconos", dijo Oriola. "Íbamos a celebrar su cumpleaños 80".