Familia de Boston recibe factura de gas con un aumento del doble

Una televidente que se llevó tremendo mal rato al ver que su factura de servicio de gas se duplicó en cuestión de un mes.



con el aumento de precios en servicios de energía durante el pasado invierno, todos hemos sentido ese vacío en el estómago con las facturas, pero en el caso de esta televidente, le estaban cobrando más de lo que le correspondía pagar.



La familia Castañeda se mudó al primer piso de una vivienda en Boston el pasado mes de enero, tanto Raquel Castañeda como su esposo trabajan y los niños van a la escuela.

Ella dice que prácticamente no usaban la cocina, motivo por el cual les sorprendió que su segunda factura les llegó por encima de los $500 dólares, y al siguiente mes la factura se duplicó.

“Entonces, empezamos a preguntarnos por qué está saliendo tanto, si no es motivo porque no le damos el uso, o sea, no pasamos prácticamente en casa”, dice Castañeda.

Así que que decidieron revisar el medidor de consumo y descubrieron que estaban invertidos, “tuvimos que cerrar las llaves del apartamento número dos, mi esposo hizo todo eso y fue cuando llegamos a la conclusión que nos estaban cobrando lo del piso dos, no lo del piso uno... lo peor de todo es que en el piso dos no vive nadie”, dice Castañeda.

Ellos trataron de comunicar el problema con National Grid, "fue ahí donde nosotros empezamos a llamar y llamar. Y si mis cuentas no fallan, llamé como seis veces y las seis veces me decían-- oh, nosotros vamos a poner un comunicado para que puedan comunicarse y solucionar el problema-- pero esas seis llamadas nunca volvieron pa'trás ni nada”.

Raquel decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, y nuestro equipo se comunicó con National Grid, y se enviaron facturas y fotos de los medidores. Ellos investigaron, cambiaron los medidores y ajustaron la factura de los Castañeda "fue ahí donde ella nos dijo que si, había habido un inconveniente y que nos iban a hacer el descuento de lo que era $589 fue ya no tuvimos que pagar los $1500 y fracciones, sino que sólo pagamos $998.

Se solicitó un comunicado por parte de National Grid, pero ellos no ofrecieron comentarios más allá de haber resuelto el problema.

El aumento en el costo de energía ha afectado a muchas familias de bajos ingresos. Si usted está recibiendo facturas más elevadas de lo común o simplemente inaccesibles para sus ingresos, primero debe comunicarse con la compañía que le presta ese servicio público. Pero también es importante que busque ayuda de programas estatales como LIHEAP, al número (800) 632-8175.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.