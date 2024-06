Familia de trabajador de construcción hispano arrollado mortalmente en Hartford exige justicia

Una familia de East Hartford, Connecticut busca justicia luego de que su ser querido perdiera su vida mientras trabajaba.

Jose Diaz Nieves fue atropellado el miércoles por un conductor que, según revela la policía de Hartford, conducía a alta velocidad.

Doris Bardales de Telemundo Nueva Inglaterra habló en exclusiva con su esposa.

“Para mi José era todo, era mi esposo, mi amigo... él era todo…”, dijo María Santos Diaz quien hoy saco las fuerzas para poder hablar después de la muerte de su pareja.

Ella estaba acompañada de sus tres hijos, quienes hoy perdieron a su papá.

Jose Diaz Nieves de 54 años trabajaba en construcción cuando lo mataron. Lo atropelló Tommy Nguyen quien ayer se presentó en corte y se le impuso una fianza de 1 millón de dólares.

Los familiares de Díaz Nieve solo piden justicia.

“Las personas que hacen estas cosas, no puede estar por ahí tan feliz, si tú haces algo, todo lo que una persona hace en esta vida tiene consecuencias, y yo creo que esta persona debe hacerse responsable, de lo que hizo no estar hablando tonteras.” dice María Santos Díaz.

Según la familia de la víctima, existen muchas inconsistencias con lo que el abogado defensor de Nguyen ha dicho en corte.

Nguyen enfrenta varios cargos, incluyendo homicidio en segundo grado.

“Yo no le deseo mal a nadie, nunca lo he hecho, esa no soy pero yo solo quiero que la justicia lo juzgue que le todos los años que pueda, yo no lo quiero ver afuera porque no se lo merece porque mi esposo era lo mejor para nosotros”, dijo Maria.

María tenía 28 años al lado de José, y había renovado sus votos por segunda vez.



“El mejor esposo, comprensivo, el siempre pendiente de lo que necesitaremos, el primero me miraba a mí y a mis niños que él... nos ha dado todo, nos dio todo.”, recalcó María.

El cuerpo de Jose Diaz regresará a la tierra que lo vio nacer, Cayey Puerto Rico.

Su familia lo recuerda como el hombre feliz que era, “voy a estar como estado el día de hoy y estaré siempre con todos y vamos a estar ahí esperando escuchar que esa persona no va a volver a la calle a hacer otra vez lo que hizo con mi esposo”.

Su familia invita a toda persona que lo conocía a que sean parte los actos fúnebres que tomará lugar el próximo sábado, 22 de junio en la funeraria en East Hartford.